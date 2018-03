Rauch: SPÖ ist der plakatierte Stillstand

SPÖ ist der Feind des Besseren – ÖVP will die Zukunft gestalten, nicht das Erreichte verwalten

Wien, 21. August 2013 (ÖVP-PD) "Die SPÖ verwechselt 'Zukunft gestalten' mit 'Österreich beschimpfen'. Die Sozialisten sind damit der Feind des Besseren. Aber die ÖVP will mehr: Mehr Arbeitsplätze, mehr Wohlstand und eine entfesselte Wirtschaft. Faymann und die SPÖ sind dagegen der plakatierte Stillstand. Sie ruhen sich auf den Lorbeeren des Erreichten aus. Damit gibt sich die ÖVP lange nicht zufrieden", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch. "Wir wollen einen besseren Standort Österreich. Gut ist uns zu wenig. Wir wollen die Zukunft gestalten, die Zukunft in die Hand nehmen. Die SPÖ sagt 'Alles bleibt gleich'. Das ist falsch. Nur wer handelt, gestaltet. Die ÖVP will mehr als das Erreichte. Mit Bilanzen allein kann man keinen Staat machen. Es geht um die Zukunft." Nur wer sich an den Besten orientiert, kann besser werden. Wer sich an der Gegenwart orientiert, verharrt im Stillstand, so Rauch: "Faymann muss endlich seinen Schönheitsschlaf beenden und an die Zukunft dieses Landes denken. Denn seine Träume schaden unserem Land:

Faymann-Steuern gefährden den Wirtschaftsstandort. Neue Abgaben und Gebühren, die den Familien und dem Mittelstand einen noch schwereren Rucksack aufbürden. Eine Neiddebatte, die keinen einzigen Arbeitsplatz schafft. Ein Retro-Wahlkampf mit

Klassenkampf. Mit diesem Steinzeit-Sozialismus kommt Österreich kein Stück weiter." ****

