FPÖ-Neubauer zum Baustopp für AKW Mochovce: Kommt der Jubel in Österreich zu früh?

Slowakei plant offenbar Wiederaufnahme des Genehmigungsverfahrens

Wien (OTS) - "Wir glauben nicht an den Baustopp, nur weil die NGO Greenpeace nicht ordnungsgemäß in das slowakische Genehmigungsverfahren eingebunden wurde. Der Oberste Gerichtshof der Slowakei musste formell so entscheiden. Ich orte hier aber einen formellen Akt, den die Betreiber von Mochovce in einem neuerlich aufzurollenden Verfahren beheben werden, wie ich aus gut informierten Kreisen in der Slowakei entnehmen konnte. Wesentlich schwerwiegender als diese Entscheidung, sehe ich die Tatsache, dass zwar aus dem genannten Gründen nun der OGH der Slowakei einen Baustopp ausgesprochen hat, die EU-rechtswidrige Durchführung der UVP aber insgesamt offenbar in der Slowakischen Rechtsordnung keine Rolle spielt", so der freiheitliche Anti-Atom-Sprecher NAbg. Werner Neubauer heute zur Entscheidung des slowakischen Obersten Gerichtshofes.

"Das UVP-Verfahren hat wesentlichen EU-Richtlinien widersprochen, sämtliche Unterschriften und Einwände fanden keinerlei Beachtung bei der Bewertung oder Beurteilung. Besonders grotesk erscheint es, dass sich plötzlich alle diejenigen, die in den letzten zehn Jahren nichts, aber auch schon gar nichts, gegen die Bedrohung grenznaher AKWs getan haben, plötzlich auf die Schulter klopfen, jubeln und so tun, als wären sie jetzt für diesen Stopp des Ausbaus politisch verantwortlich", so Neubauer weiter. Die einzige Partei, die gegen Mochovce und Temelin jemals aktiv etwas unternommen hat, war die FPÖ mit ihrem Bundesparteiobmann NAbg. Heinz-Christian Strache und NAbg. Werner Neubauer als Anti-Atom-Sprecher, in dem beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte entsprechende Beschwerden eingebracht wurden.

Gerade die Grünen und das BZÖ, die jetzt laut jubeln, haben sich von der Anti-AKW Politik längst verabschiedet, haben sie doch in der letzten Sitzung des Nationalrates einem weitreichenden Antrag zur aktiven Bekämpfung von grenznahen Atomkraftwerken aus undurchsichtigen Gründen ihre Zustimmung verweigert. Nichts desto trotz, besteht aufgrund der Entscheidung des slowakischen OGH nunmehr eine echte Chance für die Österreichischen Bundesregierung, den Ausbau von Mochovce zu verhindern, indem man eine tatsächliche aktive Antiatompolitik mit verbündeten in ganz Europa in die Wege leitet. "Denn eines ist sicher: nämlich, dass die slowakische Regierung bzw. die Betreiber von Mochovce in einem neuerlichen Verfahren den Versuch unternehmen werden, die Erweiterung von Mochovce trotz dieser Entscheidung durchzubringen", warnte Neubauer davor, die Hände zu früh in den Schoß zu legen.

"Die österreichischen Bundesregierung muss deshalb ein besonderes Augenmerk darauf lenken, dass die EU-Rechtsnormen für UVPs beim nächsten Genehmigungsverfahren eingehalten werden und die Rechtsposition Österreichs auch zum Tragen kommt. Ansonsten wird es trotz des heutigen zwischenzeitlichen Hochs noch ein böses Erwachen geben", so Neubauer abschließend.

