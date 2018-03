Regressansprüche bei Pflegebedürftigkeit im Visier der FPÖ

Behindertensprecher Hofer will Zugriff auf Wohnung des Pflegebedürftigen verhindern - in Teilbereichen soll Regress insgesamt gestrichen werden

Wien (OTS) - Die FPÖ will im Falle einer Regierungsbeteiligung scharfe Beschränkungen im Bereich der Einforderung von Regressansprüchen bei Pflegebedürftigkeit umsetzen. Nicht nur der Angehörigenregress, in der Regel also Forderungen an die Kinder der pflegebedürftigen Menschen, sondern auch der Zugriff auf die eigene Wohnung oder das eigene Haus des Pflegebedürftigen soll abgeschafft werden.

Norbert Hofer: "Die gängige Praxis ist eine Benachteiligung aller Menschen, die sich im Laufe eines Lebens einen bescheidenen Besitz erarbeitet haben. Ihnen wird damit, ich kann es nur so ausdrücken, im Fall von Pflegebedürftigkeit eine Eigentumssteuer von 100 Prozent zugemutet."

Hofer warnt auch davor, den Angehörigenregress wieder einzuführen. Denn wer selbst Kinder habe, lebe dann im ständigen Bewusstsein, im Falle von Pflegebedürftigkeit seinen Kindern, die sich vielleicht gerade selbst ihr eigenes Leben aufbauen und nur über geringe Mittel verfügen, zur Last zu fallen.

Hofer: "Es ist schlichtweg unfair, dass damit der Staat jene benachteiligt, die für Kinder Verantwortung übernommen und gleichzeitig durch ihre Sparleistung und Arbeit bescheidenen Besitz erworben haben. Das hat mit sozialem Verständnis gar nichts zu tun und die vordergründig geführte Neiddebatte rund um fiktive Superreiche, die in der Wirklichkeit ihren Besitz ohnehin vor dem Zugriff des Staates zu schützen wissen, führt in letzter Konsequenz auch hier nur dazu, dass die breite Masse zu bezahlen hat."

Die FPÖ schlägt außerdem vor, dass Menschen, die kurzfristig auf eine 24-Stunden-Betreuung zugreifen und dafür eine Förderung erhalten, ebenfalls von Regressansprüchen ausgeschlossen sind. So würde beispielsweise die Stadt Wien, selbst wenn jemand nur für vier Wochen eine 24-Stunden-Betreuung in Anspruch nehme und ansonsten von Angehörigen gepflegt würde, Regressansprüche erheben und auf den bescheidenen Besitz Ansprüche geltend machen."

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at