Glawischnig zu Fukushima: Unendlicher Alptraum - Atomkraft nie sicher

Erneut ernster Störfall in Fukushima, hochradioaktives Wasser ausgetreten

Wien (OTS) - "Der dreifache Super-Gau im japanischen AKW Fukushima entwickelt sich immer mehr zum unendlichen Alptraum", sagt Eva Glawischnig, Klubobfrau und Bundessprecherin der Grünen, zu den aktuellen Vorfällen im japanischen Atomkraftwerk Fukushima. " Niemand scheint zu wissen, was mit dem radioaktiven Wasser passieren soll. Leidtragende sind die Menschen in Japan und die Natur. Atomkraft kann niemals sicher sein. Das zeigen immer wieder Störfälle auch in anderen Regionen der Welt. Weltweit schert sich die Atomindustrie nicht um ihren Müll und um die Risiken, die von ihren AKW ausgehen", sagt Glawischnig,

Die Grüne Umweltsprecherin Christiane Brunner sieht diese Bedrohung auch in Europa: "Die Bundesregierung hat verschlafen, in der EU angemessene Haftung für AKW durchzusetzen. EU-weite, strenge Regeln für Haftung bei Atomunfällen müssen eine Priorität der nächsten Regierung werden."

Auch zweieinhalb Jahren nach dem Super-GAU von Fukushima ist die Lage an dem Atomkraftwerk noch immer nicht unter Kontrolle. Täglich fließen 300 Kubikmeter hochradioaktives Wasser aus unterirdischen Wassertanks ins Grundwasser. Die Aufsichtsbehörde hat nun gewarnt, dass dies der schwerste Störfall seit dem eigentlichen Super-GAU sei.

