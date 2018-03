AK Muhm: Wirtschaftsseite hat faktenbasiertes Diskutieren aus den Augen verloren

Wettbewerbs-Rankings oftmals unsinnig

Wien (OTS) - "Ich verstehe den höheren Sinn nicht, warum die Spitzen der Wirtschaft ständig die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs schlecht reden. Damit verleugnen sie gemeinsam erreichte Erfolge der Solzialpartner und der Regierung", kritisiert AK Direktor Werner Muhm geäußerte Aussagen von Wirtschaftskammerpräsidenten Leitl und Finanzministerin Fekter: "Offensichtlich hat so mancher Vertreter der Wirtschaft das faktenbasierte Diskutieren aus den Augen verloren." Denn die Fakten sprechen eine andere Sprache:

+ Durchschnittliche Eigenkapitalrendite der Industrie 23 Prozent.

+ Österreich befindet sich seit 20 Jahren stabil in der Gruppe der wohlhabendsten Länder der. 2012 auf dem 2. Platz.

+ Die Industrieproduktion in Österreich hat sich weit über dem Durchschnitt der Eurozone und der EU entwickelt. Auch kräftiger gewachsen als in Deutschland.

+ Unsere Güter und Dienstleistungen verkaufen sich bestens. Die Leistungsbilanz ist seit über zehn Jahren positiv.

+ Österreich hat die drittbeste Entwicklung in der EU bei der Beschäftigung.

+ National und internationale AnlegerInnnen vertrauen Österreich. Der Zinssatz ist auf historischen Tiefstand.

+ Die meisten internationalen Rankings sind methodisch zweifelhaft und zu einem guten Teil Managerbefragungen. Die Rankings beinhalten oft widersinnige Ergebnisse. Österreich lag etwa im letzten WEF-Ranking in der verschwenderischen Zusammensetzung öffentlicher Ausgaben hinter Ruanda, Bahrain und Botswana und die Kosten von Gewalt und Verbrechen für Unternehmen lagen laut WEF in Österreich höher als in Ruanda, Kuwait und Armenien. Im IMD-Ranking lag Österreich 2012 und 2013 deutlich hinter Malaysien. Muhm: "Das glaubt doch niemand!"

