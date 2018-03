Kopf: Lassen Österreich nicht sehenden Auges an die Wand fahren

SPÖ greift "mit ruhiger Hand" ans Geld und Eigentum der Österreicher!

Wien, 21. August 2013 (OTS/ÖVP-PK) - Wir wollen Österreich weiter nach vorne bringen und davor bewahren, in einen Belastungs- und Besteuerungsstrudel, wie ihn die SPÖ plant, zu geraten. Zum Beispiel wenn die SPÖ ihre abstrusen Steuerfantasien wirklich umsetzen könnte. Mit "ruhiger Hand" würde die SPÖ unter ihrem Parteichef Faymann den Österreichern an Geld und Eigentum greifen. Diese Wahrheiten muss auch ein Staatssekretär Ostermayer aushalten. Das sagte heute, Mittwoch, ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf.

Die ÖVP mit ihrem Kanzlerkandidaten Michael Spindelegger legt Hand an und arbeitet für den weiteren Aufschwung des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes, die SPÖ begnügt sich offenkundig mit dem - im Übrigen maßgeblich von der ÖVP zu verantwortenden - Erreichtem. Uns ist das zu wenig, wir wollen Österreich nach vorne bringen und wir erklären den Menschen, wie wir das machen wollen und wo die Gefahren lauern. Und eines sage er, Kopf, auch sehr deutlich: "die ÖVP werde es zu verhindern wissen, dass sich in einem künftigen Regierungsprogramm diese SPÖ-Belastungspläne widerfinden. Wir lassen Österreich nicht sehenden Auges an die Wand fahren!" (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at