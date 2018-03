Aus Holz wird Stein, Stein ist Holz? Der etwas andere Holzboden für Boden und Wand

Was haben Holz und Stein gemeinsam: einen etwas anderen Holzboden. Angenehm fußwarm, elastisch, bruchfest und leicht zu verlegen, schmeichelt Celenio mit natürlicher Farbgebung und natürlichen Strukturen in Stein, Schiefer oder sogar Textil dem Auge. Mit den handlichen Elementen lassen sich auch Wände einfach verschönern.

Anders, weil Celenio aussieht wie Stein

Natürliche Materialien wie Stein, Schiefer oder Textilien werden optisch, aber auch in ihrer Struktur und ihrer Tiefe authentisch dargestellt. Außerdem sind hier Farbkombinationen möglich, wie sie nicht einmal die Natur bietet.

Anders, weil Celenio leicht zu verlegen ist

Die Verlegung der handlichen Celenio-Elemente mit dem Verlegesystem Top Connect geht komfortabel und schnell. Sie werden längsseitig eingewinkelt und stirnseitig mit geringem Kraftaufwand und dank Federmechanismus passgenau verriegelt.

Anders, weil Celenio besonders leise ist

Komfort auch in der Akustik: Celenio ist optional mit Silent Pro, der Dämmunterlage mit dem "Waldbodeneffekt", oder mit der ComforTec Technologie (CT) erhältlich.

Anders, weil Celenio bruchfest ist

Wem ist in der Küche nicht schon mal ein Topf oder eine Tasse heruntergefallen? Herkömmliche Steinfliesen reagieren empfindlich und sind äußerst nachtragend. Celenio nimmt das hingegen viel gelassener, denn der Boden ist bruchfest.

Anders, weil Celenio auch Wände verschönert

Puristen verkleben Celenio mit der ComforTec-Technologie direkt an der Wand. Aktuelle Trends wie der kühle Beton-Look oder eine rustikale Steinwand sind so einfach umzusetzen. Alternativ überzeugt Celenio mit dem Deco Shelf System in der Küche mit praktischer Schönheit genauso wie als Designelement in Wohnräumen.

Gar nicht anders, weil Celenio ein Vollblut-Holzboden ist Holz als Bodenbelag bietet Wärme und Komfort. Und es schafft ein gutes Raumklima, weil es Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen und abgeben kann, es ist nachhaltig und CO2-neutral. Das gilt auch für Celenio.

