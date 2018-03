Alpbach - Karlheinz Töchterle: Synergien an Universitäten verstärkt fördern

Wissenschafts- und Forschungsminister eröffnet Alpbacher Universitätenforum zum Thema "Märkte und Moral"

Alpbach (OTS) - Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle hat heute in Alpbach das mittlerweile siebente Universitätenforum eröffnet, das heuer unter dem Motto "Märkte und Moral" steht. Der gewählten Alliteration ging der Minister mit einem Blick in die Antike nach, wo diese beiden Felder scharf getrennt waren: "In den besten Welten gab es keinen Handel. Sein Aufkommen galt stets als moralischer Abstieg. Heute können wir beide Bereiche näher zusammenspannen, und gerade Universitäten sind ein geeigneter Ort, die zahlreich damit verbundenen Fragen zu diskutieren, findet sich doch unter ihrem Dach ein breites Spektrum von Philosophie bis Wirtschaftswissenschaften", so Töchterle.

Universitäten sollten eine engere Verbindung beider Felder als Chance sehen, betonte der Minister und unterstrich das klare Ziel, Synergien und die Kooperation von Disziplinen an Universitäten noch verstärkt zu fördern. "Ein Zusammendenken verschiedener Bereiche ist nötig, ersprießlich und eine vordringliche Aufgabe von Universitäten", sagte Töchterle. Abschließend betonte der Minister, "weiterhin als Verbündeter der Universitäten, als den ich mich sehe und stets gesehen habe, an einer gedeihlichen Weiterentwicklung der Universitäten zu arbeiten".

