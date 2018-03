ÖVP-Sommertour – Michael Spindelegger in Vorarlberg und Tirol

Weitere Termine der nächsten Tage im Überblick

Wien, 21. August 2013 (ÖVP-PD) Gestern beim ÖVP-Sommerfest mit mehr als 1.000 Gästen und buntem Rahmenprogramm, heute Abend in Oberösterreich und morgen in Vorarlberg und Tirol: Die diesjährige ÖVP-Sommertour von ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger geht in hohem Tempo weiter: Morgen wird sich ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger in Vorarlberg und Tirol den Fragen der Bürger stellen. Das wichtigste Thema dieser Wahl lautet: Wer sorgt in Österreich für Wachstum, sichere Arbeitsplätze und Wohlstand? Um für die Konzepte und Ideen der ÖVP zu werben, ist ÖVP-Kanzlerkandidat Michael Spindelegger in allen Bundesländern unterwegs. "Wir stehen für mehr Arbeitsplätze und gegen neue Steuern. Mehr Wachstum und weniger Schulden. Mehr Freiheit und weniger Bürokratie. Oder einfacher gesagt: Mehr ÖVP und weniger SPÖ", betont Michael Spindelegger. ****

Morgen Donnerstag, den 22. August, ist ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger in Vorarlberg und Tirol unterwegs. Am Freitag, 22. August 2013 und Mittwoch, 28. August 2013, wird der ÖVP-Spitzenkandidat in Wien unterwegs sein. Die Vertreter der Medien sind zu den folgenden Terminen der ÖVP-Sommertour recht herzlich eingeladen:

ZEIT: 10:30 Uhr

ORT: Gasthof Krönele, Reichsstraße 12, 6890 Lustenau

THEMA: Pressekonferenz mit Landeshauptmann Mag. Markus Wallner und ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf

ZEIT: 13:30 Uhr

ORT: Bergstation Silvretta Bahnen

THEMA: Wanderung beim Seniorenwandertag

ZEIT: 14:30

ORT: Terrasse Bergrestaurant

THEMA: Abschluss der Wanderung

ZEIT: 18:00 Uhr

ORT: Tiroler Tageszeitung, Innrain 7, 6020 Innsbruck

THEMA: TT-Lounge

Im Rahmen der ÖVP-Sommertour bringen Michael Spindelegger und das ÖVP-Team den Bürgern die konkreten Ideen für die Zukunft dieses Landes näher. "Wir wollen sichtbar machen, was wir für Österreich erreichen wollen. Wie wir neue Arbeitsplätze schaffen, die Wirtschaft von überbordender Bürokratie befreien und wie wir dafür Sorge tragen, dass den Menschen mehr netto vom brutto bleibt. Die Stimmung gibt Zuversicht, dass wir auf die richtigen Themen

setzen", so Spindelegger. "Wir stehen in einem starken Wettbewerb mit anderen Regionen Europas und der Welt. Daher brauchen wir: eine Entfesselung der Wirtschaft, eine Entlastung unsere Betriebe und eine Entbürokratisierung Österreichs sowie eine Entlastung für Mittelstand und Familien. Mit unserem Zukunftsprogramm schaffen wir neue Arbeitsplätze und Wohlstand für alle in Österreich", betont ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger.

