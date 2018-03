Glawischnig freut sich über Baustopp für AKW Mochovce

Grüne gratulieren Greenpeace zu Erfolg

Wien (OTS) - "Ich freue mich sehr über den Baustopp für das AKW Mochovce und gratuliere Greenpeace zu diesem Erfolg!", sagt sich Eva Glawischnig., Klubobfrau und Bundessprecherin der Grünen.

Der Oberste Gerichtshof der Slowakei hat einer Klage von Greenpeace stattgegeben und die Genehmigung für den Ausbau des AKW Mochovce aufgehoben. Die NGO wurde zu Unrecht von dem Genehmigungsverfahren ausgeschlossen, entschied das Gericht am Dienstag.

"Wo bleibt ihre Initiative für Haftung bei Atomunfällen, Herr Bundeskanzler?", fragt nun die Grüne Umweltsprecherin Christiane Brunner. "Was wurde aus den Stresstests, Herr Berlakovich?"

Die nächste Bundesregierung müsse den Atomausstieg auf europäischer Ebene wieder stärker thematisieren und Erfolge erzielen, fordert die Grüne.

Auch Christiane Brunner hebt die Rolle der NGOs hervor. "Die Arbeit ist oft mühsam, aber am Ende werden wir dafür belohnt. Ich bin zuversichtlich, dass Mochovce nicht so bald in Betrieb gehen wird. Österreich hat ja gute Erfahrung damit, fast fertig gestellte Atomkraftwerke als Freilichtmuseum zu nutzen." Der Baustopp könnte sogar das endgültige Ende von Mochovce bedeuten.

Der Bau der Blöcke 3 und 4 wurde schon vor fast 30 Jahren begonnen. Die sowjetische Reaktortechnik stammt aus den 1970er Jahren. Viele Anlagen dieses Typs sind inzwischen schon wieder abgeschaltet. Geplante Atomkraftwerke in Tschechien, Frankreich und Großbritannien können nach Angaben der Atomkonzerne derzeit keinen Strom zu wettbewerbsfähigen Preisen liefern. Dabei sind im Strompreis nicht einmal die die zu erwartenden Kosten für enormen Risiken und Endlagerung enthalten.

