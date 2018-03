Kinder brauchen keine Werbung!

Katholische Jungschar will strengere Richtlinien bei Werbung für Kinder

Wien (OTS) - Anlässlich des OGH-Urteils Anfang Juli hat der Verein für Konsumenteninformation auf die Gefahr der Zersetzung des Verbots von direkt an Kinder gerichteter Werbung gewarnt. Die Katholische Jungschar möchte mit Nachdruck darauf hinweisen, dass Kinder auch vor indirekter Werbebeeinflussung geschützt werden müssen.

"Kinder werden von klein auf mit Konsum-Anregungen bombardiert. Von vermeintlich guten für Kinder produzierten Lebensmitteln bis hin zu permanenter Spielzeug-Werbung in Kinder-Zeitschriften, im Fernsehen oder im Internet. Auch wenn es das Verbot von aggressiver Werbung für Kinder gibt, nutzen sehr viele Konzerne die liberale Auslegung von indirekter Werbemöglichkeit", kritisiert Alexander Kurucz, Geschäftsführer der Katholischen Jungschar.

Der Oberste Gerichtshof hat den Disney-Konzern im Juli von der Anklage der direkten und aggressiven an Kinder gerichteten Werbung im Internet freigesprochen, da die Verlinkung einer Produktvorstellungs-Seite auf ein Kaufportal noch keine direkte Kaufaufforderung sei.

"Erziehungsberechtigte haben die Pflicht, nicht nur ihr eigenes Kaufverhalten im Sinne der Vorbildwirkung kritisch zu hinterfragen. Kinder haben das Recht über die Mechanismen von Werbung aufgeklärt und in gewisser Weise vor permanenter Bedürfnisweckung geschützt zu werden. Das allgegenwärtige Konsum-Diktat darf nicht zum lebensbestimmenden Faktor werden. Kinder brauchen Aufmerksamkeit, Zuwendung, Freiheit aber keine Produktwerbung." Die Katholische Jungschar schließe sich dem Verein für Konsumenteninformation mit seiner Forderung nach strengeren Richtlinien und gerichtlichen Verfolgung für an Kinder gerichtete Produktwerbung an, so Kurucz abschließend.

Meldung des Vereins für Konsumenteninformation:

http://www.ots.at/redirect/verbraucherrecht

