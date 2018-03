Stronach/Lugar: FPÖ mit Stronach-Schnüffeleien erwartungsgemäß gescheitert

Wien (OTS) - "Die FPÖ kann dem Team Stronach inhaltlich nicht das Wasser reichen und muss daher zu Dirty Campaigning und Schnüffeleien in der Vergangenheit von Frank Stronach greifen. Das war zu erwarten, ist aber gescheitert. Natürlich hat die FPÖ nichts gefunden, weil es auch nichts zu finden gibt. Bedenklich ist, dass diese Bespitzelungen in Kanada auch noch der Steuerzahler über die öffentlich finanzierte FPÖ-Parteiakademie zahlen sollte. Diese Methoden sind zu verurteilen und müssen für die Zukunft abgestellt werden", kommentiert Team Stronach Klubobmann Robert Lugar einen Bericht der "Kleinen Zeitung", wonach ein Mitarbeiter des FPÖ-Parlamentsklubs seinen Onkel in Kanada beauftragt hat, in der Vergangenheit Frank Stronachs zu wühlen.

