AK: Bus raus aus der Mariahilfer Straße - Radler brauchen Ausweichrouten

Fußgängerzone soll klar für Fußgänger sein. AK fordert Ausweichrouten für Busse und RadlerInnen

Wien (OTS) - "Eine Fußgängerzone ist für den Kernbereich der Mariahilfer Straße eine gute Lösung. Aber dann muss es in dieser Zone auch einen klaren Vorrang für Fußgänger und Fußgängerinnen geben", sagt der Leiter der AK Abteilung Kommunalpolitik, Thomas Ritt. "Der 13 A Bus muss raus aus der Fußgängerzone und in die Neubaugasse verlegt werden. Dass wäre eine eindeutige und sichere Lösung für die Fußgänger und Fußgängerinnen und auch im Sinne der Buslenker und Buslenkerinnen", so Ritt. Die jetzt angedachten Lösungen wie das Splitten des 13 A bedeuten zudem einen massiven Qualitätsverlust im öffentlichen Verkehr. Radfahrer dürfen nur im Schritttempo die Fußgängerzone passieren. Darüber hinaus muss auch informiert werden und kontrolliert werden. Für schnellere RadlerInnen sollen deshalb Verbesserungen bei den Alternativrouten in den neuen Tempo-30-Zonen wie etwa der Gumpendorfer Straße umgesetzt werden. Bei tiefgreifenden Veränderungen wie der Einführung einer Fußgängerzone müssen die Menschen den Sinn der Veränderung nachvollziehen können. "Ein Stopp für Autos aber keine Kontrolle für zu schnelle Radler oder Radlerinnen. Das versteht kein Mensch", so Ritt.

Die AK war bei vielen Gesprächen zur Umgestaltung der Mariahilfer Straße vor Ort: Viele AnrainerInnen erhoffen sich von der Fußgängerzone mehr Ruhe, die Beschäftigten mehr Qualität durch eine Ruhezone in der Mittagspause und die KonsumentInnen profitieren von mehr Platz zum Flanieren und Einkaufen. "Mit klaren, verständlichen Regeln für alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen ist das auch zu schaffen", so Ritt.

