FA-Rösch zur Arbeitsmarktsituation: 1.600 Euro Mindestlohn und Steuersenkung gefordert!

Arbeitsmarktostöffnung stoppen und Mindestsicherung reformieren!

Wien (OTS/fpd) - Aus Sicht der Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) gibt es an der derzeitigen österreichischen Arbeitsmarktsituation nichts zu beschönigen. Die FA gehen davon aus, dass die Arbeitslosenrate noch weiter steigen wird, wie auch eine Studie der OECD prognostiziere.

FA-Bundesobmann LAbg. Bernhard Rösch widmete sich in seiner Pressekonferenz drei Faktoren, zu denen die Politik entsprechende Maßnahmen setzen müsste. Das sind 1. die Gebührenlawinen, welche die österreichischen Arbeitnehmer massiv treffen, 2. die Arbeitsmarktostöffnung, welche zu einem Verdrängungswettbewerb geführt habe und 3. die Mindestsicherung, welche in ihrer jetzigen Form dazu animiert, nicht arbeiten zu gehen.

UTl.: Gebührenlawine - Einkommen zum Auskommen gefordert

Mieten, Strom, Gas, Wasser und viele anderen Bereiche seien massiv teurer geworden, was sich negativ auf die Kaufkraft auswirke. Rösch kritisiert, dass die Kaufkraft seit dem EU-Beitritt um 30 Prozent abgenommen habe. "Der Inlandsmarkt wurde deutlich geschwächt. Haben die Menschen aufgrund der Inflation und zahlreicher Belastungen weniger Geld im Börsel, geben sie weniger aus und schwächen nachhaltig die Wirtschaft, wodurch in Folge Arbeitnehmer abgebaut werden müssen", warnt Rösch.

Er fordert daher ein Einkommen zum Auskommen und somit einen Mindestlohn von 1.600 Euro. Zeitgleich müsse es auch zu einer Steuerreform kommen. Rösch fordert eine Senkung des Eingangssteuersatzes von derzeit 36 Prozent auf 25 Prozent. Die mittleren Einkommen, die zwischen 25.000 bis 60.000 Euro liegen, werden derzeit mit 43,2 Prozent versteuert. Wir fordern allerdings, dass die 43,2 auf 40 Prozent gesenkt werden und der Steuersatz erst ab einem Einkommen von 30.000 Euro greift. Der Spitzensteuersatz von 50 Prozent soll erst ab 80.000 zur Anwendung kommen, nicht wie derzeit bei über 60.000. Das wäre auch eine effektive Inflationsbereinigung.

"Wir gehen davon aus, dass es dabei zu einer Win-Win-Situation kommt. Die Menschen haben mehr Kaufkraft, geben mehr Geld aus, stützen die Wirtschaft, wodurch Arbeitsplätze geschaffen werden und der Staat MEHR Steuereinnahmen lukriert", argumentiert der FA-Obmann.

Utl.: Arbeitsmarktostöffnung stoppen!

Der FA-Obmann kritisiert: "Derzeit findet ein Verdrängungswettbewerb statt. Nehmen wir drei Vergleichszahlen: Im Jahr 2000 sind 21.000 Menschen nach Österreich zugezogen. 2011 sind es 37.100 gewesen und 2012 waren es 51.200. Wir gehen davon aus, dass sich mit der nächsten Arbeitsmarktostöffnung, die Situation verschärft. Wir haben uns in Anträgen dafür eingesetzt, dass die EU umdenken muss und eine Rücknahme der Arbeitsmarktostöffnung gefordert, solange die Lohngefälle derart unterschiedlich sind."

Rösch fordert einen Stopp der nächsten Arbeitsmarktostöffnung. Diesbezügliche Anträge wurden in der Arbeiterkammer mehrmals eingebracht und von der FSG mit ihrer absoluten Mehrheit abgelehnt.

Utl.: Mindestsicherung reformieren!

"In ihrer derzeitigen Form ist die Mindestsicherung vor allem ein Anreiz für Ausländer in unser Sozialsystem einzuwandern. Wir fordern, dass der Kreis der Mindestsicherungsbezieher auf Personen eingeschränkt werden soll, die die österreichische Staatsbürgerschaft haben", so Rösch.

Außerdem wies der FA-Obmann generell auf die Schieflage bei der Mindestsicherung hin: "Wir haben nachgerechnet und sind soweit vergleichbar zu folgendem Ergebnis gekommen. Mindestsicherungsbezieher bekommen pro Monat um 83 Euro mehr als ein Arbeitslosengeldbezieher, der 1.600 Euro Monatsbruttoeinkommen hatte. Mindestsicherungsbezieher bekommen auch um 77 Euro mehr als Insolvenzgeldbezieher (ebenfalls bei einer gleichen Annahme von 1.600 Euro Monatsbruttoeinkommen). Und auch ein Mindestpensionist bekommt um 95 Euro weniger als ein Mindestsicherungsbezieher.

"Angesichts dieser Schieflage wundert es nicht, dass die Mindestsicherungsbezieher - vor allem in Wien - immer mehr werden. Eine Totalreform ist mehr denn je notwendig", so der FA-Obmann.

Abschließend hält Rösch fest, dass die FA in der AK zahlreiche Anträge eingebracht haben, um die Situation am Arbeitsmarkt zu verbessern. Etwa die Bauwirtschaftsmilliarde, die von den FA im Jahr 2010 beantragt, aber von der roten FSG schubladisiert wurde. Erst jetzt wo der Hut brenne greife die Gewerkschaft und die Arbeiterkammer die Forderung auf. Der FA-Obmann schloss mit den Worten: "Wir sind Vorreiter in der AK, während die Kaske-FSG jahrelang geschlafen hat!" (Schluss) hn

