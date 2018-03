Industrie: Arbeitsplätze durch Entlastung langfristig sichern

IV-GS Neumayer: Keine neue Steuern und Belastungen - Langfristig wirksame strukturelle Maßnahmen - Arbeitszusatzkosten senken

Wien (OTS/PdI) - "Die Industrie ist die tragende Säule für den wirtschaftlichen Erfolg eines Landes - sie bietet Arbeitsplätze, bildet Fachkräfte aus und sorgt für Wohlstand", so der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, heute, Mittwoch. "Die Industrie hat Österreich erfolgreich und verantwortungsbewusst durch die Krise getragen. Dies dürfen wir nicht durch falsche Maßnahmen, wie neue Steuern und Belastungen, konterkarieren. Nachhaltig international erfolgreich werden wir künftig nur dann sein, wenn die Unternehmen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wettbewerbsfähig sein können", so Neumayer anlässlich der heutigen Aussagen von Finanzministerin Maria Fekter und WKO-Präsident Christoph Leitl in Alpbach.

Der Industrie- und Arbeitsstandort Österreich brauche dringend langfristig wirksame strukturelle Maßnahmen, wenn "wir unsere Wettbewerbsfähigkeit steigern und damit Arbeitsplätze nachhaltig sichern wollen", so Neumayer. Während die Arbeitskosten in der EU von 2008 bis 2012 um durchschnittlich 8,6 Prozent, im Euroraum um 8,7 Prozent angestiegen seien, verzeichnete Österreich mit 15,5 Prozent einen deutlich überdurchschnittlichen Anstieg. "Grund dafür sind vor allem auch die hohen Lohnnebenkosten", so Neumayer. Der IV-Generalsekretär verwies auch auf die zentralen standortrelevanten Daten: Österreich habe mit über 42 Prozent des BIP die weltweit achthöchste, im europäischen Vergleich die siebthöchste Steuer- und Abgabenbelastung der Gesamtwirtschaft. Die Arbeitszusatzkostenbelastung im verarbeitenden Gewerbe sei mit über 92 Prozent des Direktentgelts im internationalen Spitzenfeld und die Abgabenbelastung von über 53 Prozent des Unternehmensgewinns - alle Steuern und Abgaben zusammengerechnet - eine der weltweit höchsten Steuerbelastungen auf unternehmerische Tätigkeiten.

Die Industrie fordere daher mit Nachdruck strukturelle Veränderungen statt neuer Steuern und Schuldenbelastungen und begrüße die klare Absage gegenüber Vermögensteuern. "Diese belasten - will man große Volumina erreichen - den Mittelstand noch weiter und gefährden Unternehmen in ihrer Substanz. Das kostet natürlich Arbeitsplätze", betonte der IV-Generalsekretär. "Der richtige Weg lautet Entlastung für alle durch nachhaltige Reformen im Staat. Denn Wohlstand darf in der Tat nicht auf Kosten der nächsten Generation gebaut sein, sondern muss täglich neu erwirtschaftet werden. Österreichs Unternehmen brauchen dafür mehr Freiheit, um investieren und dadurch Arbeitsplätze schaffen zu können. Dafür braucht es ein wirtschaftsfreundliches und reformorientiertes politisches Umfeld mit klaren und transparenten Regeln, die verlässlich und nachvollziehbar sind", so Neumayer.

Rückfragen & Kontakt:

IV-Newsroom

Tel.: +43 (1) 711 35-2306

info @ iv-newsroom.at

www.iv-net.at/medien