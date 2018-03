Verschreibungsdaten: Ärztekammer leitet weitere Schritte ein

IMS Health und Compu Group aufgefordert, die Namen der betroffenen Ärzte herauszugeben - Anzeige bei der Staatsanwaltschaft

Wien (OTS) - Die Wiener Ärztekammer hat weitere Schritte unternommen, um Klarheit in der Angelegenheit um die Weitergabe von Patientendaten zu schaffen. Zum einen fordern Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres und Vizepräsident Johannes Steinhart in einem Schreiben an die IMS Health Marktforschungs GmbH und die Arztsoftware-Firma Compu Group Österreich GmbH beide Unternehmen zur Herausgabe der Namen aller Wiener Ärztinnen und Ärzte auf, die Verordnungs- und Diagnostikdaten von Patientinnen und Patienten weitergegeben haben. Zum anderen wird die Wiener Ärztekammer Anzeige gegen die beiden Unternehmen bei der Staatsanwaltschaft erstatten. ****

In den Schreiben an IMS Health und Compu Group werden die beiden Unternehmen weiters aufgefordert, der Ärztekammer Auskunft darüber zu geben, in welcher Form die Daten von den Ärztinnen und Ärzten an die beiden Firmen weitergegeben wurden, ob es technische Möglichkeiten gibt, auf die Patientenidentität theoretisch oder praktisch Rückschlüsse zu ziehen und ob eine Zustimmung der betroffenen Patientinnen und Patienten vorliegt, dass diese Daten kommerziell weitergegeben und verwendet werden dürfen.

Szekeres: "In der Ärztekammer werden wir ein rechtswidriges Vorgehen von Kolleginnen und Kollegen nicht tolerieren. Sobald uns bekannt ist, welche Ärztinnen und Ärzte rechtswidrig Daten an diese Unternehmen weitergegeben beziehungsweise verkauft haben, werden wir rechtliche Schritte gegen sie einleiten."

Die Kolleginnen und Kollegen würden von der Ärztekammer bei dem Disziplinaranwalt beziehungsweise dem Ehrenrat der Österreichischen Ärztekammer angezeigt werden. Ärztinnen und Ärzte, die rechtswidrig personenbezogene Daten weitergegeben haben, müssten außerdem mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen, so Szekeres. (ssch)

