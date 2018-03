Linzer Swap-Affäre: ÖVP-Pressedienst zitiert "Best of Dobusch"

Wien, 21. August 2013 (ÖVP-PD) Als Politiker müsse man einen geraden Satz sagen können und das halbwegs g'scheit - Sagt der tief in die Linzer Swap-Affäre verstrickte Linzer SPÖ-Bürgermeister Franz Dobusch. Aufschlussreich, welches Anforderungsprofil sich SPÖ-Spitzenpolitiker selbst angedeihen lassen. Die folgenden Zitate des roten Finanzgenies geben Aufschluss darüber, wie SPÖ-Granden denken und was sie unter Verantwortung verstehen. Der ÖVP-Pressedienst hat ein "Best of Dobusch" zusammengestellt. ****

- "Habe Vertrag nicht gelesen." – Franz Dobusch (Presse, 20.08.2013)

- Nur wenn jemand sage, "Achtung, aufpassen", lese er sich etwas genau durch. – Arbeitsweise von Franz Dobusch (Presse, 20.08.2013)

- "Ich glaube nicht, dass meine Mitarbeiter das Know-How für solche Geschäfte hatten." – Franz Dobusch (OÖN.at, 19.08.2013)

- "Ich habe mir gedacht, es wird nicht so schwer sein, aus dem Geschäft auszusteigen." – Franz Dobusch (Kurier.at, 19.08.2013)

- "Kann schon sein, dass ich das gehört habe." – Franz Dobusch über den Begriff "Swap" (OÖN.at, 19.08.2013)

- "Ich verstehe den Begriff Swap bis heute nicht.“ – Franz Dobusch über seine Unwissenheit (http://ooe.orf.at, 19.08.2013)

- "Es glaubt ja keiner, dass so ein unseriöses Geschäft angeboten werden kann." – wieder: Franz-"mitten im SWAP"-Dobusch (http://ooe.orf.at, 19.08.2013)

- "Hätte sicher nicht geschadet" – Franz Dobusch auf die Frage, ob Finanzausschussmitglieder nachfragen hätten sollen, wenn das maximale Risiko höher ist als der maximale Ertrag (http://ooe.orf.at, 19.08.2013)

- "Franz, da kann ich dir nicht helfen." – Franz Dobusch über sein Telefonat mit Ewald Nowotny, Gouverneur der Österreichischen Nationalbank (OÖN.at, 19.08.2013)

- "Der Informationsstand der Politiker kann kein anderer sein, als das, was man von den Beamten bekomme." – Franz Dobusch (OÖN.at, 19.08.2013)

- Als Politiker müsse man „einen geraden Satz sagen können, und das halbwegs gescheit.“ – Franz Dobusch über die Anforderungen an einen Politiker (Presse, 21.08.2013)

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp