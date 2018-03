ORF SPORT + mit den Highlights von der EM 2013 in der Rhythmischen Gymnastik in Wien

Am 22. August im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 22. August 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von der Europameisterschaft in der Rhythmischen Gymnastik 2013 in Wien um 20.15 Uhr und das Formel-1-Magazin "Inside Grand Prix" mit der Folge "Belgien" um 22.45 Uhr.

Mit der Galashow und der Schlusszeremonie ging die 29. Europameisterschaft der Rhythmischen Gymnastik in der Wiener Stadthalle stimmungsvoll zu Ende. Caroline Weber verabschiedete sich als weiße Ballerina zu "May Way" vom begeisterten Publikum und beendete damit ihre Karriere. Den allerletzten Auftritt absolvierte die 27-jährige Vorarlbergerin gemeinsam mit ihren EM-Teamkolleginnen Nicol Ruprecht und Natascha Wegscheider sowie dem ÖFT-Nationalkader und "Wiener Blut". Die EM in Wien war eine Demonstration der Stärke einer einzigen Nation: Russland. Mit Team-Gold, Reifen-, Ball-, Keulen- und Band-Titel, zum Drüberstreuen auch beide Juniorinnenbewerbe, hat Russland alles gewonnen, was es zu gewinnen gab.

