Bundeskanzler Faymann: Kampf gegen Arbeitslosigkeit muss Priorität in Europa haben

Italienischer Ministerpräsident Letta: Österreich Vorbild bei Bekämpfung der Arbeitslosigkeit - Kanzler Faymann einer der Regierungschefs mit der größten Autorität im Europäischen Rat

Wien (OTS) - "Österreich und Italien verbindet seit Jahrzehnten eine sehr gute nachbarschaftliche Zusammenarbeit, die uns gerade in schwierigen Zeiten auszeichnet. Wir haben viele gemeinsame Ziele, wie den Einsatz für Beschäftigung und Wirtschaftswachstum in Europa", sagte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Mittwoch, nach dem Arbeitsgespräch mit dem Ministerpräsidenten der Italienischen Republik, Enrico Letta, im Bundeskanzleramt. Auch Ministerpräsident Enrico Letta betonte die guten Beziehungen beider Länder sowie die positive Zusammenarbeit auf EU-Ebene. Beispielhaft dafür nannte er prioritäre Projekte wie den Brenner-Basis-Tunnel sowie die gemeinsame Position zur Finanztransaktionssteuer. Bundeskanzler Faymann sei eine Säule der Stärke in der Europäischen Union und einer der Regierungschefs mit der größten Autorität im Europäischen Rat. Zudem sei Österreich in der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit ein erfolgreiches Beispiel in Europa.

"Trotz des sparsamen Umgangs mit öffentlichen Geldern müssen die Regierungen auch Investitionen in den Mittelpunkt ihrer Politik stellen. Wir müssen Mittel frei machen und sie gezielt in Bereichen wie Bildung, Forschung, Entwicklung und Infrastruktur einsetzen. Nur dann kann es uns gelingen, Arbeitsplätze zu schaffen und abzusichern", sagte der Bundeskanzler. "Der Kampf gegen die hohe Arbeitslosigkeit, vor allem die hohe Jugendarbeitslosigkeit, muss in Europa ganz oben auf der Tagesordnung stehen", betonte Faymann

"Wie notwendig die Zusammenarbeit in der EU ist, haben die letzten Jahre gezeigt. Europa hat mit den Schutzschirmen eine Stabilisierung in der Krise geschafft, die in den 1930er Jahren niemandem gelungen ist", so Faymann. Österreich sei abhängig von der Entwicklung anderer EU-Länder. Umso wichtiger sei es, gemeinsame Ziele wie die Einführung einer Finanztransaktionssteuer voranzutreiben. "Die Finanztransaktionssteuer steht für Fairness in Zeiten von Bankenrettungen. Sie ist ein wichtiges und richtiges Signal der Politik", sagte der Kanzler.

Abschließend nahm Bundeskanzler Faymann zur Regierungsarbeit der Koalition Stellung: "Die positive wirtschaftliche Entwicklung Österreichs ist auch ein Verdienst der starken politischen Mitte. Die gemeinsamen Leistungen der Regierung in den letzten fünf Jahren sind mehr als herzeigbar. Wir haben in schwierigen Zeiten vieles richtig gemacht".

