Fekter und Leitl: Wirtschafts-Standort Österreich stärken statt schwächen!

Gemeinsames Forderungsprogramm zum Ausbau des Industriestandortes Österreich - 20%-Industrieanteil brächte bis zu 80.000 neue Jobs

Alpbach (OTS/PWK583) - Internationale Rankings zeigen: Österreich fällt bei vielen Standortfaktoren zurück, während vergleichbare Länder wie Schweden und Schweiz - etwa in der Wettbewerbsfähigkeit -weiter Richtung Spitze marschieren. Zugleich zeigte sich in der Wirtschaftskrise, dass Länder mit einem starken Industrieanteil bei Beschäftigung und Wachstum weniger Einbußen erlitten haben.

Aus der Sicht des WKÖ-Präsidenten Christoph Leitl läuten die Alarmglocken für den Wirtschaftsstandort Österreich: "Investoren sind in Warteposition, solange die Regierungsspitze, also der Bundeskanzler, neue Steuer- und Betriebsbelastungen in Aussicht stellt. Und wir haben in sämtlichen internationalen Rankings an Boden verloren. Und zwar nicht nur beim Industrieanteil, sondern auch bei Punkten wie der Effizienz der Regierung, den hohen Steuern und Abgaben oder den Staatsschulden. Es ist klar ersichtlich, dass es mit dem Standort und der Wettbewerbsfähigkeit langsam bergab geht. Ebenso klar sind aber auch unsere Ziele: Wir wollen das Wachstum wieder anzukurbeln und die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Österreich verbessern."

Wachstumsfördernde Maßnahmen und eine Stärkung des Industriestandortes Österreich sind aus Sicht von Finanzministerin Maria Fekter und von WKÖ-Chef Leitl in der kommenden Legislaturperiode unumgänglich. "Wir brauchen ein besseres Standortklima, um langfristig Wachstum und Beschäftigung sichern zu können. Den Standort attraktiver zu machen, bringt eine Win-Win-Situation für unsere Unternehmen und die Menschen, denen sie Beschäftigung geben. Diskussionen um neue Belastungen wie Steuern auf Betriebsanlagen oder Eigentum sind da absolut kontraproduktiv, weil sie Investoren in höchstem Maß verunsichern und damit den Standort gefährden", betonte Finanzministerin Maria Fekter heute, Mittwoch, bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Leitl im Rahmen der Alpbacher Perspektiven.

Wenn es gelinge, den Industrieanteil in Österreich auf den EU-Zielwert von 20 Prozent zu heben, "würde das alleine bis zu 80. 000 Jobs schaffen und zu einer Erhöhung des BIP um rund 6 Milliarden Euro führen", rechnete Leitl vor.

Um die Rahmenbedingungen für den Industriestandort Österreich und die Realwirtschaft zu verbessern, stellten Fekter und Leitl ein Forderungsprogramm mit folgenden Eckpunkten vor:

- Arbeitskosten senken, um damit die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten - Fachkräfte sichern und Qualifikationen laufend verbessern

- Arbeitslast reduzieren und Unternehmensbesteuerung modernisieren

- Wettbewerbsfähige Energiekosten sowie eine sichere Energieversorgung schaffen

- Österreich als Standort für Forschung, Entwicklung und Innovation etablieren

All diese Maßnahmenbündel müsse die künftige Regierung als wichtige Reformvorhaben beschleunigt umsetzen.

Arbeitskosten senken

Eine Lohnnebenkostensenkung wäre grundsätzlich rasch möglich, betonte Fekter und verwies etwa auf die durch den Rekord-Beschäftigtenstand hohen Einnahmen für die aktive Arbeitsmarktpolitik. Ein Entlastungspotential bei den Lohnnebenkosten sehen beide etwa bei der Unfall- bzw. Krankenversicherung. Und sie verwiesen darauf, dass Deutschland bei der Arbeitslosenversicherung mit deutlich geringeren Beiträgen auskomme als Österreich.

Finanzministerin Fekter sprach sich weiters dafür aus, die Mittel für Forschung und Entwicklung in den kommenden Jahren aufzustocken. Weiters müsse der Zugang der Betriebe zu internationalen Forschungsnetzen verstärkt unterstützt werden. Bei der Vergabe von Förderungen seien die bürokratischen Hürden zu reduzieren. Und nicht zuletzt müsse es ergänzende Finanzierungsquellen für Betriebe wie etwa Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften geben. Fekter und Leitl forderten wettbewerbsfähige Energiepreise etwa über eine Reduktion der Durchleitungstarife. Und mit wesentlichen Bildungsreformschwerpunkten wie verpflichtenden Mindeststandards und einer Forcierung der dualen Ausbildung soll die Qualifikation der Fachkräfte gesichert werden.

Keine Belastung des Staatssäckels

Neuen Steuern erteilte die Finanzministerin eine klare Absage. "Wir wollen nicht über neue Belastungen diskutieren. Der Mittelstand trägt die große Steuerlast und muss daher dringend entlastet werden, ebenso wie die Familien. Dabei wollen wir aber den Budgetpfad nicht verlassen, um 2016 das angepeilte Nulldefizit zu erreichen - daher sind wachstumsfördernde Maßnahmen dringend notwendig".

Unterstützung kam von der Finanzministerin auch für die Forderung der Wirtschaftskammer nach einem Handwerkerbonus: "Ich unterstütze dies, weil damit Schwarzarbeit eingedämmt werden kann und eine Belebung der schwächelnden Konjunktur am Bausektor möglich wäre". Leitl: "Wie alle unsere Forderungen ist auch ein Handwerkerbonus budgetneutral. Das bedeutet: Er kostet die Finanzministerin keinen Cent, bringt aber wertvolle und dringend notwendige Wachstumsimpulse". (PM)

