Österreichweite Plakatkampagne: "Stillstand raus, NEOS rein"

Wien (OTS) - Ab Ende August auf über 3.500 Dreieckständern, Rolling Boards und Großflächen

NEOS stellt mit der ersten Welle der österreichweiten Plakatkampagne den Aufbruch des Stillstands in den Vordergrund.

"Als starke Stimme der nächsten Generationen im Parlament fordern wir ein Ende der Pensionslüge und ein Aufbrechen des jahrzehntelangen Bildungsbetons", so NEOS Spitzenkandidat Matthias Strolz bei der Medienpräsentation in Innsbruck.

"Das sind die Themen, die den Österreicherinnen und Österreichern unter den Nägeln brennen - und die am dringendsten die Kraft des Neuen brauchen", ergänzte NEOS Spitzenkandidatin und LIF Vorsitzende Angelika Mlinar.

Die frischen, frechen Sujets bringen jene Lust an Politik zum Ausdruck, die NEOS auszeichnet, graue Stillstandsverwalter werden abserviert. Keine Sekunde zu früh, wie Umfragen zeigen: Über die Hälfte der Wählerinnen und Wähler sind mit Regierung und auch der Opposition unzufrieden.

Auf den NEOS-Plakaten tragen Strolz und Mlinar zwei Pappfiguren unter dem Arm: Bundeskanzler Faymann und Vizekanzler Spindelegger. Die Sujets wurden von einem kreativen Team der Agentur "Frisch vom Bergbauer" entwickelt und umgesetzt. Über 3.500 Plakate in 300 Gemeinden werden von 25. bis 30. August - großteils in Eigenregie -österreichweit aufgestellt.

Hunderte Mitglieder und Freiwillige sind dafür im Einsatz, bis hin zu den Spitzenkandidaten Strolz und Mlinar. Zu den Dreiecksständern kommen punktuell Großflächen wie Rolling Boards in Innsbruck oder Großplakate in Wien. Zeitgleich mit der Präsentation der Plakatkampagne starteten auch NEOS Radiospots zu den Themen Pensionen und Bildung in Innsbruck, Salzburg und Wien.

Da NEOS den gesamten Wahlkampf über Spenden finanziert, wird bei der Auswahl der Werbemittel größtmögliches Augenmerk auf effizienten Einsatz der Mittel gelegt. Im Internet (Website, Facebook, Twitter) ist NEOS klar vor allen Altparteien und den Piraten positioniert. Zur Aktivierung von Wählerstimmen zur Nationalratswahl ist der gezielte Einsatz von TV- und Radiospots geplant.

Fotos von der Plakatpräsentation, alle aktuelle Kampagnensujets sowie die Radiospots finden Sie zum Download auf www.mediencontent.at/neos

Rückfragen & Kontakt:

NEOS Presseteam | presse @ neos.eu

Stefan Egger | +43 664 88665030