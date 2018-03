FPÖ-Pisec: Im Wahlkampf entdeckt die Linke Ein-Personen-Unternehmen

FPÖ hat bereits vor Monaten Entlastung gefordert

Wien (OTS) - "Es ist schon erstaunlich, dass die vereinte Linke von SPÖ und Grünen ausgerechnet im Wahlkampf die EPU (Ein-Personen-Unternehmen) entdeckt, während sie diese Berufsgruppe in der Vergangenheit besonders belastet hat", so der freiheitliche Bundesrat und Präsident von Pro Mittelstand Mag. Reinhard Pisec. "Die FPÖ hat bereits vor Monaten im Wirtschaftsparlament eine deutliche Entlastung der EPU gefordert, was freilich von Rot und Grün einhellig abgelehnt wurde", erinnerte Pisec.

Dass die Ein-Personen-Unternehmen und Personengesellschaften in Wien stark im Anwachsen seien, sei nicht weiter verwunderlich, würden doch mit der Belastungslawine von Abgaben und Lohnnebenkosten arbeitsplatzintensive Unternehmen aus der Stadt gedrängt und vermehrt Dienstleistungsunternehmen gegründet, analysierte Pisec. Dennoch hätten weder die Stadt Wien noch der Bund für EPU und Personengesellschaften etwas übrig, verwies Pisec, auf die Ungleichbehandlung von EPU bzw. Personengesellschaften auf der einen Seite und Kapitalgesellschaften auf der anderen Seite.

Die FPÖ fordere daher eine Hilfestellung für EPU. So müsse in einem ersten Schritt die Besteuerung von EPU an Kapitalgesellschaften angepasst werden - also statt 50%, der derzeit gültige Grenzsteuersatz von max. 43,75%. "Es ist nicht einzusehen, dass EPU mit einem höheren Grenzsteuersatz belastet werden, noch dazu unabhängig davon, ob der Gewinn entnommen wird oder nicht", betonte Pisec.

In einem zweiten Schritt müssten Anreize in Form von steuerlichen Begünstigungen geschaffen werden, dahingehend, dass Gewinne im Betrieb investiert werden. "In einem dritten Schritt sollte die Gründung von Ein-Personen-Unternehmen von Beginn an erleichtert und auch europäisch vereinheitlicht werden, wie dies gerade in Brüssel diskutiert wird", forderte Pisec.

"Vor allem für den Raum Wien wäre eine europäisch vereinheitlichte Single-Member-Company (= EPU) interessant, weil damit in Nachbarregionen (also im Ausland) Zweigniederlassungen als Alleingesellschafter gegründet werden können. Damit wäre das Modell der bereits bestehenden österreichischen Gruppenbesteuerung auch für EPU erleichtert anwendbar", zeigte Pisec auf. Es sei nicht einzusehen, dass nur die Großen in Österreich in den Genuss der Gruppenbesteuerung kommen würden und nicht auch Kleine die Möglichkeit zur Reduktion der Gesamtsteuerbelastung erhalten würden, so Pisec, der den wahlkämpfenden "EPU-Helden" von SPÖ und Grünen empfahl, nicht das Blaue vom Himmel zu versprechen, sondern endlich die von der FPÖ geforderten Entlastungen zu beschließen.

