Singer an AK: Mietpreisbeschränkungen schaffen keine neuen Wohnungen

ÖVP steht für Politik, die leistbaren Wohnraum für alle schaffen will – Jeder soll Möglichkeit haben, sich Eigentum zu erarbeiten

Wien, 21. August 2013 (ÖVP-PK) "Mietpreisbeschränkungen schaffen keine neuen Wohnungen, sondern lassen den Wohnungsmarkt komplett erlahmen. Offenbar hat die rote Arbeiterkammer vergessen, wie es in Wien in den Siebzigerjahren ausgeschaut hat", hält ÖVP-Bautensprecher Johann Singer zur heute veröffentlichten Mietpreis-Analyse der Arbeiterkammer fest. Die Arbeiterkammer fordert einmal mehr die Regulierung der Mieten für Altbauwohnungen. "Die SPÖ und ihre Vorfeldorganisationen betreiben eine Wohnbaupolitik, die nur ein Ziel hat: Eingriffe in die Privatautonomie. Die ÖVP steht für eine Wohnbaupolitik, die leistbaren Wohnraum für alle schaffen will. Denn nichts schafft mehr Sicherheit, als die eigenen vier Wände", betont der ÖVP-Abgeordnete. Die Leistbarkeit von Wohnraum ist für die ÖVP auch mit anderen Zielen verschränkt: Qualität des Wohnraums, Energieeffizienz, Innovation und einer leistungsfähigen Bauwirtschaft. Deshalb verfolgt die ÖVP einen ganzheitlichen Ansatz, so Singer: "Es braucht einen intelligenten Mix an Maßnahmen. Wir wollen mehr Angebot durch eine Mobilisierung des Wohnungsmarktes schaffen, den Neubau intensivieren und die

Baukosten gering halten. Und jeder soll die Möglichkeit haben, sich Eigentum zu erarbeiten", unterstreicht Singer die Grundpfeiler der ÖVP-Wohnbaupolitik. "Letzten Endes sorgen die Wohnbaukonzepte der ÖVP für mehr privat genutzte Wohnungen, mehr Eigenheime und somit auch für ein größeres Angebot an bezahlbaren Mieten in unserem Land", so der ÖVP-Bautensprecher abschließend. ****

