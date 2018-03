Im Jänner ist es zu spät: Sommergemüse jetzt genießen!

"die umweltberatung" Wien empfiehlt Gemüse von heimischen Äckern und Gemüsegärten

Wien (OTS) - Paradeiser, Zucchini, Gurken - das köstliche Sommergemüse aus dem Freiland ist reif! "die umweltberatung" Wien empfiehlt, sich den Bauch damit voll zu schlagen und die aromatischen Früchte auch zu konservieren. So kann man an kalten Wintertagen auf weitgereiste, geschmacklose Exoten verzichten.

Vitamine in Hülle und Fülle: Paradeiser, Zucchini, Gurken, Fiso-len, Paprika, Chili und Melanzani konnten auf den heimischen Fel-dern, im Garten und am Balkon in den vielen Sonnenstunden ein wun-derbares Aroma bilden. "Jetzt heißt es genießen! Wer erst zu Weih-nachten einen Gusto auf Paradeiser bekommt, ist leider zu spät dran. In der kalten Jahreszeit sind wir auf weitgereiste, oft geschmacklo-se Importe aus südlicheren Ländern angewiesen", erklärt Mag.a Gab-riele Homolka, "die umweltberatung" Wien.

Tomaten und Tomatenprodukte: 82% importiert!

Laut dem österreichischen Lebensmittelbericht verzehren die Ös-terreicherInnen im Durchschnitt 25,4 kg frische und verarbeitete Tomaten pro Kopf und Jahr. Doch der Selbstversorgungsgrad liegt nur bei 18 % - die restlichen 82 % werden aus Ländern, wie Spanien, Ma-rokko, Italien oder den Niederlanden importiert. Bei Paprika beträgt der österreichische Eigenanbau 35 % und bei Gurken immerhin 65 %.

Der ganze Sommer im Glas

"Statt im Winter weit gereistes Gemüse zu kaufen, ist es ökolo-gisch und geschmacklich besser, jetzt frisches, sonnengereiftes Ge-müse haltbar zu machen", so die Umweltberaterin weiter. Zahlreiche Methoden verlängern die Haltbarkeit um Monate bis zu mehreren Jahren und füllen den Vorratsschrank. Egal ob Sugo, Pesto, Chutney, ge-trocknet, eingelegt in Öl oder Essig - das herrliche Aroma der Som-merfrüchte kann hervorragend mit Hilfe von bewährten Konservierungs-methoden in den Winter rübergerettet werden. Praktische Tipps dazu bietet "die umweltberatung" in den Infoblättern "Haltbarmachen & Konservieren" und "Sommer im Glas: Marmelade, Sirup, Kompott" und die umfangreiche Rezeptsammlung auf www.umweltberatung.at/rezepte.

Information

Infoblätter "Haltbarmachen & Konservieren" und "Sommer im Glas:

Marmelade, Sirup, Kompott": kostenloser Download auf www.umweltberatung.at, Zusendung um je Euro 1,50 plus Euro 1,82 Versand-kosten. Bestellung bei "die umweltberatung", Tel. 01 803 32 32. Sai-sonale Rezepte für die Konservierung auf www.umweltberatung.at/rezepte. Hier sind unter "Was bringt der Som-mer?" auch die Gemüsesorten beschrieben, die im Sommer reif werden.

Individuelle Beratung zum ökologischen Lebensstil und zum nach-haltigen Wirtschaften bietet "die umweltberatung" Wien mit 25 Jahren Know-how an ihrer Hotline, Tel. 01 803 32 32.

"die umweltberatung" Wien ist eine Einrichtung der VHS Wien, ba-sisfinanziert von der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22.

