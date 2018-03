WIENWOCHE 2013: PRÄSENTATION DES PROGRAMMS / EINLADUNG & TERMINAVISO ZUR PRESSEKONFERENZ, am MI, 28. August:

Unter dem Motto "demokrazija-ja-ja..." fokussiert das Kulturprojekt WIENWOCHE von 12.-29. Sept. 2013 Realität und Utopie der Demokratie.

Wien (OTS) -



WIENWOCHE 2013: PRÄSENTATION DES PROGRAMMS / EINLADUNG & TERMINAVISO

ZUR PRESSEKONFERENZ, am MI, 28. August



Von 12. bis 29. September 2013, also in der heißen Phase des

Nationalratswahlkampfs, präsentieren im Rahmen von WIENWOCHE 2013

insgesamt 17 Projekte ihre Perspektiven auf die Demokratie von

heute.



Das nach 2012 zum zweiten Mal stattfindende Wiener Kulturprojekt

nimmt durch Ausstellungen, Aktionen, Diskussionen, Interventionen,

Filme, Konferenzen, Konzerte und Performances an verschiedenen Orten

der Stadt die Spielregeln unseres gegenwärtigen politischen Systems

unter die Lupe.



Im Rahmen der Pressekonferenz, am 28. August im "RAUM" der IG

Architektur, erläutert das dreiköpfige Leitungsteam der WIENWOCHE

den diesjährigen Themenschwerpunkt und stellt die einzelnen Projekte

und Programmbeiträge vor.



Ihre GesprächspartnerInnen:

Petja Dimitrova, Can Gülcü und Radostina Patulova, das Leitungsteam

der WIENWOCHE sowie VertreterInnen der einzelnen Projekte und

Programmbeiträge.



Datum: 28.8.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

"RAUM" der IG Architektur Buslinien 13A, 14A, 57A "Haus des

Meeres", U3 Neubaugasse

Gumpendorfer Straße 63 B, 1060 Wien



Url: http://www.ig-architektur.at/cms/index.php?idcat=192



Rückfragen & Kontakt:

WIENWOCHE Presseservice c/o die jungs kommunikation e. U.

Martin Lengauer, Veronika Mitteregger

Tel.: +43 1 2164844-22, +43 699 10088057

presse @ wienwoche.org