EEÖ: Kohlekraftwerke stoppen statt klagen übers Wetter!

Strom-Überschuss durch Braun- und Steinkohle führt zu Marktverzerrung

Wien (OTS) - Der Dachverband Erneuerbare Energie Österreich fordert einen Stopp für den Betrieb von Kohlekraftwerken als Antwort auf den Stromüberschuss am europäischen Markt. "Die inflexiblen Kohlekraftwerke werden zu einem immer größeren Problem am europäischen Strommarkt", so EEÖ-Geschäftsführer Jurrien Westerhof. "Damit der erfolgreiche Ausbau von Erneuerbaren Energien fortgesetzt werden kann, müssen Kohlekraftwerke dauerhaft vom Netz genommen werden!"

In diesem Sommer wird sichtbar, dass immer öfter zu viel Strom am Markt ist. Wetterbedingt gibt es viel Strom aus Wind und Sonne, aber trotzdem laufen die inflexiblen und sehr klimaschädlichen Kohlekraftwerke weiter. Das führt zu niedrigen Strompreisen, wodurch sich auch der Betrieb der weniger klimaschädlichen Gaskraftwerken nicht mehr rentiert. Die dauerhaft sehr billige CO2-Emissionszertifikate verstärken diesen Trend noch, und Folge ist eine unnötig hohe Klimabelastung.

Daher verlangt der EEÖ von der österreichischen Bundesregierung, sich auf europäischer Ebene für eine effektive Nachfolgereglung für das gescheiterte ETS-Emissionshandelssystem einzusetzen. Ziel muss ein CO2-Preis von mindestens 30 Euro pro Tonne CO2 sein - was für Strom aus Steinkohle einen Mehrpreis von 3-5 Cent pro kWh bedeutet.

"Der Ausbau von Erneuerbaren Energien boomt und die Energiewende ist eine Erfolgsgeschichte", so Westerhof. "Kohlekraftwerke werden aber immer mehr zu einem Problem. Die fast kostenlose und wettbewerbsverzerrende Umweltverschmutzung durch Kohlekraft muss ein Ende haben. Je schneller wir aus Kohlekraft aussteigen, desto früher können erneuerbare Energien sich am freien Markt durchsetzen."

Rückfragen & Kontakt:

Dipl.-Ing. Jurrien Westerhof

Geschäftsführer Erneuerbare Energie Österreich

Tel.: 0664-6126701