"Am Schauplatz Gericht" am 22. August: "Unschuldig"

Wien (OTS) - Ein spannender Fall rund um einen Mann, der seit Jahren wegen Anstiftung zum Mord im Gefängnis sitzt, steht am Donnerstag, dem 22. August 2013, um 21.05 Uhr in ORF 2 im Mittelpunkt von "Am Schauplatz Gericht". Es gibt ernst zu nehmende Zweifel an seiner Täterschaft. Weiters berichtet die Redaktion um Peter Resetarits, Ludwig Gantner, Maria Zweckmayr und Martin Steiner von einer höchst eigenartigen Umwidmung von Grünland in Bauland und fragt bei zwei Fällen nach: Bei einem heftigen Konflikt im Kleingartenmilieu und bei einem Streit um ein wertvolles Gemälde, das dem Eigentümer angeblich viel zu billig abgeluchst wurde.

Im Juli 2008 erschoss Josef B. zwei seiner Geschwister und deren Ehepartner in Strasshof an der Nordbahn. Vor Gericht gab der geständige Mörder an, die Opfer hätten sterben müssen, weil sie ihn einen "Kinderschänder" genannt hatten. Trotz dieses eindeutigen Motivs gab Josef B. bei Gericht an, Hannes K., der Schwiegersohn zweier Opfer, hätte ihm zusätzlich Geld für die Tat geboten. Die Geschworenen glaubten das und verurteilten Hannes K. zu zwölf Jahren Haft wegen Beihilfe zum Mord. Der Steuerberater Dr. Linke hatte von dem Fall in der Zeitung gelesen und begann auf eigene Faust zu recherchieren. Penibel ordnete er alle Aussagen des Mörders und des Verurteilten zu einem Zeitprotokoll - um am Ende festzustellen, dass die Aussage des Mörders konstruiert sein musste. Er sagt, dass Hannes K. seit fünf Jahren unschuldig im Gefängnis sitzt.

Immer wieder sieht man in herrlicher Grünruhelage am Rand von Großstädten neugebaute Villen und fragt sich, wie es die Eigentümer geschafft haben, hier eine Baubewilligung zu bekommen. Um so einen Fall geht es in Niederösterreich: Einem Anwalt aus Baden ist es gelungen, auf Grünland in einem Mehrfachschutzgebiet eine Baubewilligung für ein Wohnhaus zu bekommen. Er hat einfach ein paar Schafe auf die Wiese gestellt und eine kleine Landwirtschaft eröffnet. Naturschützer/innen und Nachbar/innen sind empört. Darf er das Haus behalten? Was sagen Verwaltungsjuristen dazu?

In einer Kleingartenanlage bei Altlengbach in Niederösterreich haben sich die Mieter/innen der Parzellen seit den 60er Jahren kleine Häuser errichtet und waren glücklich und zufrieden bis die Tochter des früheren, angeblich großherzigen Grundeigentümers alles übernommen hat. Sie würde energisch versuchen, die Altmieter wegzubekommen - mit Räumungsklagen, Besitzstörungsklagen und Strafanzeigen wegen einer im Rausch eingetretenen Gartentür. "Am Schauplatz Gericht" hat nach zweieinhalb Jahren nachgefragt, ob die Kleingärtner bleiben konnten.

Der Wiener Hausmeister Robert J. ist Hobbykunstsammler und hat einen Volltreffer gelandet: Um ein paar Tausend Euro erstand er aus einem Nachlass ein Gemälde des berühmten Malers Herbert Boeckl. Herr J. hat dieses Bild aber sofort um nur 100.000 Euro in einem Wiener Auktionshaus an einen anderen Kunsthändler weiterverkauft. Den wahren Wert, angeblich ein Vielfaches dieses Betrages, hätte man vor ihm geheim gehalten und ihn überrumpelt, sagt er und will das Gemälde zurückhaben. Inzwischen ist das Urteil in der Causa da.

