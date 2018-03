Matznetter kritisiert Österreich-Bashing von Fekter und Leitl

Fekter und Leitl reden von "ramponiert" und "abgesandelt", Mitterlehner sieht Entwicklung positiv, Spindelegger lobte noch im Frühjahr die Wettbewerbsfähigkeit

Wien (OTS/SK) - Dass Finanzministerin Fekter gemeinsam mit Wirtschaftskammer-Präsident Leitl in Alpbach zum wiederholten Male ausrückte, um den Standort schlechtzureden, stößt bei SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter auf Kritik. "Offenbar weiß die ÖVP-Spitze nicht einmal, was sie vom österreichischen Standort halten soll. Fekter und Leitl reden ihn schlecht, Mitterlehner sieht die Entwicklung positiv und Spindelegger selbst hat noch im Frühjahr die Wettbewerbsfähigkeit ausdrücklich gelobt", betont Matznetter am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Matznetter erinnert in diesem Zusammenhang an eine Aussendung von Spindelegger vom 22. März 2013 unter dem Titel "Österreich auf Erfolgskurs". Dort kommentierte der ÖVP-Obmann die Wirtschaftslage wie folgt: "Österreichs Wirtschaft steht heuer zum zwölften Mal in Folge besser da als jene der Eurozone. Das zeugt von hoher Wettbewerbsfähigkeit und verdient Anerkennung." Zahlreiche Studien, etwa die der dem Wirtschaftsministerium unterstellten Austria Business Agency oder der World Competitivness Report, belegen die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit Österreichs.

Der eklatanteste Beweis sei aber, so der SPÖ-Wirtschaftssprecher, dass die Unternehmen am Standort Österreich von einem Exporterfolg zum nächsten schreiten. "Und damit ist klar, der Standort Österreich zählt zu den wettbewerbsfähigsten auf der ganzen Welt, denn auf offenen Weltmärkten setzten sich nur jene Produkte und Dienstleistungen durch, die in einem optimalen, effizienten und kostengünstigen Umfeld erstellt werden", stellte Matznetter klar.

"Mir ist völlig unverständlich, wie eine verantwortungsbewusste Finanzministerin den Wirtschaftsstandort Österreich dermaßen schlecht reden kann und damit auch alle Bemühungen für das Nation Branding Austria offen konterkariert", so der SPÖ-Wirtschaftssprecher. Und weiter: "Die unsachliche Panikmache aus den Reihen der ÖVP schadet dem österreichischen Image." Die österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer haben jedoch die Chance, in wenigen Wochen bei der Nationalratswahl auch als Schiedsrichter zu fungieren und einer solchen Schlechtrede-Politik die rote Karte zu zeigen. (Schluss) mo/sc

