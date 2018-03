Mochovce: BZÖ-Widmann: "SP und VP haben kein Vertragsverletzungsverfahren gegen UVP-Verfahren eingeleitet"

"Faymann und Spindelegger sollen nicht immer nur vor entscheidenden Wahlen in Sonntagsreden gegen Atomkraft auftreten"

Wien (OTS) - "Das BZÖ hat schon 2011 im österreichischen Parlament Anträge gegen die EU-rechtswidrigen Atomausbaupläne in Temelin und auch Mochovce eingebracht. Dass nun der Oberste Gerichtshof der Slowakei den Ausbau des AKW Mochovce gestoppt hat, ist sehr erfreulich", stellte heute BZÖ-Bündnissprecher Abg. Mag. Rainer Widmann fest. "Es ist aber bedauerlich, dass die österreichische Regierung in den letzten zwei Jahren kein Vertragsverletzungsverfahren gegen das UVP-Verfahren eingeleitet hat", so Widmann weiter.

"In den vergangenen Jahren hat das BZÖ immer wieder die österreichische Bundesregierung auf dieses gefährlichste AKW-Projekt Europas in Mochovce aufmerksam gemacht. Wir haben SPÖ und ÖVP aufgefordert - da die UVP zum Ausbau bzw. der Fertigstellung des AKWs schwerwiegende rechtliche Mängel aufwies - gegen dieses UVP-Verfahren ein zwischenstaatliches Vertragsverletzungsverfahren zu eröffnen, erinnerte Widmann. Doch von der österreichischen Regierung hat es bis heute keinen einzigen Schritt in diese Richtung gegeben", kritisierte Widmann und weiter: "Faymann und Spindelegger sollen nicht immer nur vor entscheidenden Wahlen in Sonntagsreden gegen Atomkraft auftreten, sondern endlich Rechtsmittel gegen alle Atomkraftwerke ergreifen, die EU-rechtswidrig sind".

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ