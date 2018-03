Tripelpack im ORF: Europa League Salzburg - Schalgiris, Rapid - Dila Gori und Estoril - Pasching

5 Stunden und 5 Minuten lang Play-off-Spannung in ORF eins

Wien (OTS) - Snacks und ausreichend gekühlte Getränke sollte sich jeder Fußballfan am Donnerstag, dem 22. August 2013, bereithalten, wenn der ORF von 18.55 bis 24.00 Uhr insgesamt 5 Stunden und 5 Minuten von der Europa League überträgt. Die Play-off-Hinrunde startet mit den Duellen: Salzburg - Schalgiris Vilnius, Rapid - Dila Gori, Estoril Praia - FC Pasching. ORF eins überträgt ab 18.55 Uhr das Salzburg-Spiel und im Anschluss daran, um 20.55 Uhr, die Partie der Hütteldorfer. Das Spiel des Cupsiegers Pasching zeigt der ORF um 23.15 Uhr in einer ausführlichen Zusammenfassung. Die Rückspiele der Europa League sind am 29. August ebenfalls live in ORF eins zu sehen.

Salzburg muss seiner Favoritenrolle gerecht werden und sich eine gute Ausgansposition für das Rückspiel schaffen. Live aus Salzburg meldet sich Christian Diendorfer mit dem ORF-Fußballexperten Herbert Prohaska. Das Spiel kommentiert Oliver Polzer.

Für die Rapidler geht es um den erneuten Einzug in die Gruppenphase -und das zunächst vor heimischem Publikum. Aus dem Hanappi-Stadion in Wien meldet sich um 20.55 Uhr in ORF eins Rainer Pariasek mit ORF-Analyst Helge Payer. Es kommentiert Boris Kastner-Jirka.

Pasching ist als Drittligist der Underdog der Europa League. Die Highlights des Spiels gegen die portugiesische Elf sind ab 23.15 Uhr in ORF eins zu sehen.

Die Fußballübertragungen in ORF eins werden auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream angeboten. ORF insider stellt nachträglich die Highlights als Video-on-Demand bereit.

