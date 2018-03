SPÖ-Kärnten: Aufklärung über geplantes Heim für geistig abnorme Rechtsbrecher in Reifnitz gefordert

Seiser: Justizministerin muss Bevölkerung informieren. Zweifel ob Tourismusgebiet geeigneter Ort ist. Sicherheit der Bevölkerung muss an erster Stelle stehen.

Klagenfurt (OTS) - Nach den heute medial bekannt gewordenen Plänen zur Errichtung eines Heimes für geistig abnorme Rechtsbrecher in Reifnitz kritisiert der Klubobmann der SPÖ-Kärnten, LAbg. Herwig Seiser die Informationspolitik von Justizministerin Beatrix Karl.

"Warum wurde die Öffentlichkeit über derlei Pläne nicht rechtzeitig informiert? Welche Personen mit welchen Krankheitsbildern sollen untergebracht werden? Welche Straftaten haben sie begangen? Wie sieht das Sicherheitskonzept aus? Warum wird ein Heim für geistig abnorme Rechtsbrecher in einem Tourismusort geplant? Wo gibt es vergleichbare Einrichtungen in Österreich? Was wurde mit Bürgermeister Stark vereinbart? Warum behauptet dieser, nichts von den Plänen zu wissen, obwohl das betreffende Grundstück seinem Bruder gehört?", will Seiser wissen und bezeichnet die Geheimniskrämerei der Justizministerin als wenig vertrauensbildend.

Der SPÖ-Klubobmann verlangt im Interesse der Sicherheit der Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger rasche und vollste Aufklärung, was es mit diesen Plänen auf sich hat. Die bloße Aussage des möglichen Betreibers, dass "dort keine Schwerverbrecher leben werden", sei zu wenig.

"Wir sind nicht grundsätzlich gegen so eine Einrichtung. Alle Menschen die Pflege und medizinische Hilfe benötigen müssen diese selbstverständlich bekommen. Die Frage stellt sich aber, ob ein Tourismusort der geeignete Platz für so eine Einrichtung ist", so Seiser abschließend.

