ÖVI lehnt Forderungen der AK zum Richtwert ab

Der Österreichische Verband der Immobilienwirtschaft lehnt die aus einer AK-Studie abgeleiteten Forderungen zur weiteren Begrenzung der Richtwertmieten ab.

Wien (OTS) - "Unverständlich bleibt nach wie vor, warum der Gesetzgeber österreichweit ausgerechnet in Wien den zweitniedrigsten Richtwert verordnet hat. Mit der politischen Entscheidung, den Richtwertmietzins künstlich niedrig zu halten, werden solche "angeblich überhöhte" Mietzinse vorsätzlich produziert", argumentiert Anton Holzapfel, Geschäftsführer des Österreichischen Verbandes der Immobilienwirtschaft. In keinem anderen relevanten Mietmarkt (Graz, Salzburg, Linz, Innsbruck) ist dies überhaupt Thema.

Der Immobilientreuhänder ist per Gesetz verpflichtet, für seinen Auftraggeber eine bestmögliche Bewirtschaftung der Immobilie zu erzielen. Die Anforderungen der Mieter an Ausstattung und Qualität der Wohnungen hat in den vergangenen 15 Jahren extrem zugenommen. Auch die Anforderungen an den Vermieter in Bezug auf Erhaltungspflichten werden ständig verschärft. Die mietrechtliche Normwohnung, die im Richtwertgesetz verankert ist, ist mit den heutigen Standards nicht mehr vergleichbar.

Der Immobilienbereich ist einer der letzten Sektoren im Wirtschaftsgefüge mit einer gesetzlichen Preisbindung. Wenn man Vergleiche zu anderen europäischen Systemen zieht, kann man erkennen, dass flexible Systeme am besten funktionieren.

In Deutschland werden von Gutachtausschüssen gemeinsam mit den Kommunen jährlich Mietenspiegel veröffentlicht, die einen Anhaltspunkt für eine Vergleichsmiete bieten. Im Fall einer Überprüfung ist im Einzelfall eine Bandbreite von 25% jedenfalls zulässig, um die individuellen Kriterien der jeweiligen Immobilien abzubilden.

Das System des Mietenschutzes ist in Österreich leider völlig ungerecht, beklagt Anton Holzapfel weiter: "Geschützt werden jene besonders, die ohnehin schon privilegiert sind". Welche sachliche Begründung gibt es dafür dass ein Unternehmer in einem frei finanzierten Altbau seine Preise nicht frei kalkulieren darf, in einem Neubau dagegen schon?

Auch der gesetzlich vorgesehene Befristungsabschlag pönalisiert den Vermieter, der durch den Wechsel der Mieter ohnehin höhere Kosten (Adaptierung der Wohnung etc.) hat. Übersehen wird auch, dass den Vermieter im Vollanwendungsbereich nach wie vor die wirtschaftliche Last der "unantastbaren" Altmietverträge trifft. Nach wie vor stellen 35 % der Mietverträge in Gründerzeithäusern Altmietverträge aus der Zeit vor 1994 dar.

Wenn an Änderungen im Mietrecht gedacht ist, dann müssen endlich in einem fairen System die Interessen von Mietern und Vermietern gleichermaßen bedacht werden, schließt Holzapfel.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Verband der Immobilienwirtschaft

1040 Wien, Favoritenstraße 24/11,

Tel. 01 505 48 75

www.ovi.at

a.holzapfel @ ovi.at