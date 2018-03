Leitl und Foglar in Alpbach: Mehr Vertrauen in EU schaffen anstatt Kleingeld wechseln

WKÖ-Leitl: Hohe Jugendarbeitslosigkeit "Krankheitsfaktor ersten Ranges" - ÖGB-Foglar nimmt heimische Politik in die Pflicht: Sie soll auf echte EU-Themen setzen

Alpbach (OTS/PWK581) - Vor dem Hintergrund des 20. Jahrestages der Volksabstimmung über den EU-Beitritt Österreichs sowie der Europawahl im kommenden Jahr standen die Themenbereiche "Europäische Union -Wohin geht sie? Wohin soll sie sich entwickeln?" und die Bedeutung und Rolle der Sozialpartner dabei im Mittelpunkt des Kamingesprächs der beiden Sozialpartnerspitzen Christoph Leitl (Wirtschaftskammer Österreich) und Erich Foglar (Österreichischer Gewerkschaftsbund) am Dienstagabend in Alpbach.

In Europa leben sieben Prozent der Weltbevölkerung, Europa erbringt 25 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Aber andererseits entfallen auf Europa auch mehr als 50 Prozent der Sozialausgaben, hielt Leitl fest: "Unsere wichtigste Aufgabe auf nationaler und europäischer Ebene ist die Sicherung unseres europäischen Standortes im globalen Wettbewerb, um Beschäftigung und soziale Standards auch in Zukunft sichern zu können."

Die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Europa sieht der WKÖ-Chef als "Krankheitsfaktor ersten Ranges". Deshalb müsse die Euopäische Union sich das Ziel stecken, die Jugendarbeitslosigkeit bis zum Jahr 2020 von derzeit sechs Millionen auf die Hälfte zu reduzieren. Dafür stehen das Know-How und die Kompetenz der Sozialpartner auch auf europäischer Ebene bereit. Dort, wo Sozialpartnerschaft existiere und auch gelebt werde, funktioniere vieles besser. Daher gehe es um eine verstärkte Einbindung der Sozialpartner auch auf europäischer Ebene, um den Weg aus der Krise zu beschleunigen und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Europäische Union wieder zurückzugewinnen. Und weiter: Die EU müsse sich vertiefen und miteinander müsse man die Solidarität vertiefen.

"Wir haben lange um die Solidarität in der EU gekämpft", hielt ÖGB-Präsident Erich Foglar in diesem Zusammenhang fest. Mit Blick auf Wachstum und Beschäftigung, auf das Vertrauen der BürgerInnen in die EU und letztlich auch auf die Europawahl 2014 plädierte der ÖGB-Chef für eine "Änderung der Politik" in der EU. Derzeit würden mehr Arbeitsplätze vernichtet als geschaffen, sagte Foglar und wetterte gegen eine Austeritätspolitik, die Wachstum zerstöre. Dem könne nur mit Wachstum und Beschäftigung entgegengewirkt werden. Die Chance liege in einer "ordentlichen Weiterentwicklung" der EU: "More of the same ist zu wenig", so Foglar. Und: "Die Krise ist noch nicht vorbei." Als großes Feld für Wachstum und Beschäftigung sieht er den Betreuungs-, Pflege- und Sozialbereich. In diesem Bereich gelte es Arbeitsplätze zu schaffen, "weil wir sie dort brauchen." Die Finanzierung sieht er überwiegend als Aufgabe der öffentlichen Hand.

Foglar will bei der EU-Information der Bürger aber nicht nur Brüssel in die Pflicht nehmen, sondern auch die heimische Politik:

Deren Aufgabe, der aber zu wenig bis gar nicht nachgekommen werde, sei es, zu echten Europa-Themen zu informieren anstatt politisches Kleingeld zu wechseln. Die Information der Bevölkerung zu Europa-Themen sei eine Bringschuld, hob auch Präsident Leitl hervor:

"Klarheit schafft Vertrauen." Deshalb gelte es nicht nur mit Blick auf die anstehende Europawahl darauf zu hören, was die Menschen fragen und darauf ehrliche Antworten zu geben.

Einstimmig plädierten die Spitzen der heimischen Sozialpartnerschaft dafür, dass es notwendig sei, "mehr Vertrauen in die Europäische Union anstatt Feindbilder zu schaffen."

