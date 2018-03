FPÖ-Leyroutz: Kärntner Regierungskoalition ignoriert Empfehlungen des Rechnungshofes

Der fünfmonatige Stillstand in der Landesregierung muss endlich beendet werden

Klagenfurt (OTS) - Erstaunt und verwundert zeigt sich der Klubobmann der Kärntner FPÖ, Mag. Christian Leyroutz, über die Reaktionen von SPÖ und ÖVP auf den nunmehr vorliegenden Bericht des Bundesrechnungshofes zum Zukunftsfonds. Offensichtlich sei man seitens der Regierungskoalition gar nicht gewillt, Berichte und Anregungen des Rechnungshofes ernst zu nehmen und darauf einzugehen, weil man sich dann inhaltlich mit Sachen und Materien befassen müsste. "Es ist absolut unverständlich, dass man einen Status quo beibehalten will, der nachweislich dem Land Kärnten keine Verbesserungen bringt, sondern das Vermögen verringert. Wir fordern daher nochmals ganz klar eine Auflösung des Zukunftsfonds, wie dies auch vom Rechnungshof empfohlen wurde, zur Schuldentilgung, wobei ein Teilbetrag nach festgelegten Satzungen und Richtlinien für Konjunkturmaßnahmen zur Belebung des Arbeitsmarktes zurückgestellt werden sollte", sagt Leyroutz. Die aktuelle Diskussion zeige, dass die Kärntner Landesregierung den Rechnungshof offensichtlich nicht ernst nehme. Wenn die Regierungskoalition in dieser Art und Weise weiter vorgehe sei sogar zu befürchten, dass es zu einer Schwächung der Kompetenzen des Landesrechnungshofes kommt. "Wir Freiheitliche fordern ganz klar eine Stärkung der Kompetenzen sowie eine bessere Personalausstattung des Landesrechnungshofes, und selbstverständlich müssen auch Anregungen und Empfehlungen des LRH breit diskutiert und umgesetzt werden, wenn diese sinnvoll sind. Der fünfmonatige Stillstand in der Landesregierung muss endlich beendet werden", so Leyroutz abschließend.

