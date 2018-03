Stronach/Lintl: Stärkung der Arbeitsplätze - Ende mit Working Poor und Armut

Wien (OTS) - 325.000 Menschen sind in Wien armutsgefährdet. Dies sind 19 Prozent der Wohnbevölkerung von Wien. Die meisten zusätzlichen Arbeitsplätze im Jahre 2012 gab es in der öffentlichen Verwaltung. Jessi Lintl, Landesobfrau Team Stronach Wien, tritt für ein Ende von Lohndumping, gegen die stagnierende Wirtschaft und für die Schaffung von dringend benötigten Arbeitsplätzen ein.

"Es liegt eindeutig eine Schieflage vor, welcher mit der größtmöglichen Anstrengung aktiv entgegengetreten werden muss, Tendenz steigend. Es kann weder im Sinne der Gesellschaft sein, dass eine alleinerziehende Mutter von der Hand in den Mund lebt, noch dass ein Akademiker von Monat zu Monat um seine Existenz bangt. Die steigenden Lebenshaltungskosten zwingen uns zum Handeln: Arbeit muss sich wieder lohnen und die Schwachen müssen unterstützt werden. Wer diese realen Probleme ausblendet, legt entweder Milchzähne unter das Kopfkissen oder ihm ist es schlichtweg egal", so Jessi Lintl, Landesparteiobfrau Team Stronach Wien. Während 2012 Arbeitsplätze in der öffentlichen Verwaltung am meisten zugenommen hatten, verzeichnete das Gesundheits- und Sozialwesen oder der Bereich Verkehr beispielsweise einen Rückgang. Hier besteht großer Aufholbedarf um auch wirklich die Arbeitsstellen zu schaffen, die den Menschen helfen.

Einseitige Statistiken spiegeln nicht die Realität, sondern die Wahlkampfphase wieder

Das Team Stronach Wien setzt auf eine transparente und realitätsnahe Betrachtung der aktuellen Arbeitsmarkt und Soziallage. "Menschen in falsch eingesetzten AMS-Kursen verlieren nur Zeit und Lohn, gleichzeitig wird die Wirtschaft um Arbeitskräfte betrogen und die Statistik im Sinne der Politik beschönigt. Arbeitslose sollen für Gesellschaft und Wirtschaft arbeiten, statt als Zahl in einer Statistik der Regierung unterzugehen, weil es gerade zum Wahlkampf passt. Wir fordern Reformmaßnahmen, um den Arbeitsmarkt zu stabilisieren, die Wirtschaft zu stärken und um dringend benötigte Arbeitsplätze zu schaffen. Dies ist nur durch eine engere Zusammenarbeit zwischen den Menschen, der Wirtschaft und der Regierung machbar", sagt Jessi Lintl.

Working Poor als Gefahr für die Bürger Wiens

"Eine aktive Bekämpfung der Armut, Hilfe zur Selbsthilfe und das Schaffen von Perspektiven für die Menschen sind die Schlüssel zu einer gesunden Gesellschaft", stellt Lintl klar. Laut dem Sozialbericht 2012 ist die Zahl der Working Poor in Wien seit 2001 kontinuierlich gestiegen. Working Poor sind Personen, welche trotz einer Erwerbstätigkeit ein Einkommen unter der Armutsgefährdungsgrenze beziehen (2011: Euro 1031,-). Die Zahl der Working Poor ist auf mittlerweile 5,4 Prozent aller Erwerbspersonen gestiegen. Darunter immer mehr Frauen, welche auch die größte Risikogruppe darstellen. Die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit in Wien war mit 136 Tagen deutlich am längsten.

