VP-Stiftner ad U4-Modernisierung: Spät, aber doch

Nachteile für Öffi-Benutzer gering halten

Wien (OTS) - "Spät, aber doch werden nun konkrete Modernisierungsschritte auf der U-Bahn Linie U4 gesetzt", so ÖVP Wien Verkehrssprecher Gemeinderat Roman Stiftner in einer ersten Reaktion auf die heutigen Ankündigungen von Vizebürgermeisterin Brauner und Wiener Linien Geschäftsführer Steinbauer.

"Diese Maßnahmen sind auch ein Eingeständnis, dass unsere stetige Kritik an der deutlich verbesserungswürdigen Infrastruktur berechtigt war. Jetzt liegt es an den Verantwortlichen in der Stadtregierung und bei den Wiener Linien ein umfassendes Konzept auszuarbeiten um die mit dem Ersatzverkehr verbundenen Nachteile und Beeinträchtigungen in einem erträglichen Ausmaß zu halten", so Stiftner abschließend.

