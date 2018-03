Sidl: Jugendliche brauchen Chancen und Unterstützung

Start in die Selbstständigkeit noch immer mit Hürden versehen

St. Pölten, (OTS/SPI) - "Junge Menschen, die nach absolvierter Ausbildung viele Monate eine Arbeit suchen, Wohnungen, die für Jugendliche und junge Familien nicht leistbar sind, gering bezahlte Jobs, mit denen die gestiegenen Lebenshaltungskosten kaum noch bestritten werden können und in einigen Bereichen noch immer fehlende Rahmenbedingungen, Beruf und Familien vereinbaren zu können - wer der Jugend von heute nicht jene Chancen gibt, die sie benötigt, der verschlechtert leider auch den Wohlstand künftiger Generationen. Der Start in das Berufsleben und die Selbstständigkeit ist für viele Jugendliche nicht einfach, einfach deswegen, weil es in einigen Bereichen noch Hürden zu beseitigen gilt oder die Rahmenbedingungen noch nicht passen", so der Jugendsprecher der NÖ Sozialdemokraten, LAbg. Mag. Günther Sidl.

"Für den Start in ein eigenständiges Leben ist eine leistbare Wohnung unabdingbar. Jungen Menschen muss dieser Start erleichtert werden, indem die Wohnkosten gesenkt werden. Hier hat die SPÖ ein klares 7-Punkte-Programm vorgelegt. Viele junge Familien müssen sich immer noch entscheiden: Zeit für die Kinder oder im Beruf vorankommen. Beides geht oft nicht, weil Betreuungsplätze fehlen und weil die Arbeitszeiten nicht genügend flexibel sind. Der Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen - von der Kleinstkinderbetreuung bis hin zu den Kindergärten und nicht zu vergessen das schulische Betreuungsangebot - ist eine unabdingbare Notwendigkeit, jungen Menschen den Start ins Familienglück zu ermöglichen", so Sidl weiter, der auch die massive Jugendarbeitslosigkeit in einigen europäischen Ländern anspricht. Sidl: "Die Situation der europaweit bereits 14 Millionen jungen Menschen zwischen 15 und 29 Jahren ohne Job und Ausbildung ist ein sehr ernstes Warnsignal, dem es engagiert entgegenzusteuern gilt. Jugendliche, die sich noch in Ausbildung befinden oder die erst im Berufsleben Fuß fassen müssen, bekommen die Auswirkungen der Krise oft stärker zu spüren. Deshalb müssen wir Arbeitsplätze besonders für junge Menschen sichern. Wir wollen keine verlorene Generation, sondern fördern gezielt junge Menschen im Berufsleben und auf dem Weg dahin."

(Schluss) fa

Rückfragen & Kontakt:

SPNÖ-Landesregierungsfraktion/SPNÖ-Landtagsklub

Mag. Andreas Fiala

Pressesprecher

Tel.: 02742/9005 DW 12794, Mobil: 06642017137

andreas.fiala @ noel.gv.at

www.noe.spoe.at