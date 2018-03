Spitalsärztinnen wünschen sich familienfreundliche Arbeitsbedingungen (2)

Frauenanteil steigt weiter - Karriere und Familie nicht vereinbar

Wien (OTS) - Weiters bedürfe es flexiblerer, individuell gestaltbarer Arbeitszeiten, ergänzte Brigitte Steininger, Obfrau der Kurie Angestellte Ärzte und Vizepräsidentin der Ärztekammer für Burgenland. Jobsharing sei eine Möglichkeit, auch eine Aufwertung der Teilzeit sei wünschenswert. "Wir brauchen auch neue Arbeitszeitmodelle im Hinblick auf die Karrieremöglichkeiten der Kolleginnen. Die Anzahl weiblicher Primarärzte ist überschaubar, das liegt in erster Linie an den starren Strukturen in den Spitälern", sagte Steininger. Speziell Schwangerschaften würden sich noch immer negativ auf die Karriere auswirken, aber auch finanzielle Nachteile seien ein Problem. Steininger: "Eine schwangere Ärztin darf keine Nachtdienste mehr leisten; acht Wochen vor und nach der Geburt besteht ein absolutes Beschäftigungsverbot. Das Wochengeld, das in dieser Zeit ausbezahlt wird, wird auf Basis des Einkommens der letzten 13 Wochen vor Beginn des Beschäftigungsverbots bemessen." Durch den Wegfall von Nachtdiensten sinke das Einkommen und damit das Wochengeld. Dies sei eine klare Benachteiligung der Ärztinnen und widerspreche der EU-Mutterschutz-Richtlinie, bemängelte Steininger, die ein Umdenken des Gesetzgebers forderte.

Handlungsbedarf gebe es aber auch in Sachen Kinderbetreuung. In den Betriebskindergärten sei die Platzzahl oft sehr begrenzt, die Öffnungszeiten seien oft viel zu kurz. Vor allem Alleinerzieherinnen seien betroffen und müssten sich zwangsläufig zwischen Kind und Karriere entscheiden. Dazu komme, dass rund zwei Drittel der Befragten schon jetzt ihre berufliche Zukunft nicht im Spital sehen. "Nur 31 Prozent der befragten Ärztinnen gehen davon aus, dass sie bis zum 65. Lebensjahr im Krankenhaus tätig sein werden - vor allem jüngere Kolleginnen sehen ihre Zukunft nicht mehr im Spital. Schuld sind die Arbeitsbedingungen, die dringend verbessert werden müssen", erklärte Steininger. Andernfalls würden erfahrene Ärztinnen aus dem Spitalsbetrieb ausscheiden. Damit ginge viel wertvolles Wissen verloren.

Unverändert hoch sei trotz der widrigen Umstände das berufliche Engagement, sagte Kurienobmann Mayer: "Allerdings muss die Balance zwischen Arbeits- und Freizeit stimmen. Ein guter Verdienst ist zwar wichtig, hat aber nicht oberste Priorität." Auch die eigene Gesundheit rücke zunehmend in den Vordergrund, Stichwort Burnout. Die Politik sei aufgefordert, im Rahmen der bevorstehenden Gesundheitsreform für ein frauenfreundlicheres Umfeld in den Spitälern zu sorgen. "Nur so können wir das Potenzial unserer Kolleginnen voll ausschöpfen und einem Ärztemangel vorbeugen", sagte Mayer abschließend. (slv) (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle der Österreichischen Ärztekammer

Tel.: (++43-1) 513 18 33