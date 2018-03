Spitalsärztinnen wünschen sich familienfreundliche Arbeitsbedingungen (1)

Frauenanteil steigt weiter - Karriere und Familie nicht vereinbar

Wien (OTS) - Die Bundeskurie Angestellte Ärzte in der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) fordert einmal mehr eine Verkürzung der Arbeitszeit, familienfreundlichere und flexiblere Arbeitszeiten sowie Kinderbetreuungseinrichtungen in Spitälern. Anlass ist eine aktuelle Studie des Instituts für Empirische Sozialforschung (IFES) zur Situation der Spitalsärztinnen, für die 952 Ärztinnen befragt wurden. Die Ergebnisse wurden am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert.

"Fast zwei Drittel der aktuell in Ausbildung stehenden Turnusärzte sind Frauen, in der Spitalsärzteschaft beträgt der Frauenanteil bereits knapp 50 Prozent - Tendenz steigend", betonte ÖÄK-Vizepräsident und Bundeskurienobmann Harald Mayer. Spitalsärztinnen seien eine wesentliche Stütze des Gesundheitssystems und müssten entsprechend gefördert werden, ansonsten könne die Versorgungsqualität in den Spitälern nicht mehr aufrechterhalten werden. Mayer: "Schon jetzt machen sich die negativen Auswirkungen von Personalknappheit vielerorts bemerkbar. Wir müssen dafür sorgen, dass die Kolleginnen ihre berufliche Zukunft auch weiterhin im Spital sehen." Derzeit müssten sich Ärztinnen alternativlos zwischen Beruf und Familie entscheiden. Das wiederum würde über kurz oder lang zu einem Absinken des Personalstandes und damit zu noch mehr Arbeit für das verbliebene Personal führen. "Wir geraten in einen Teufelskreis, wenn wir nicht gegensteuern", warnte Mayer.

Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit sei zwar seit der letzten Befragung im Jahr 2010 von 54 auf 52,4 Stunden gesunken, familienfreundlich sei das aber noch lange nicht. Viele Ärztinnen würden sich eine 40-Stunden-Woche wünschen, was derzeit aber nicht möglich sei. Hoch sei die Zustimmung der befragten Ärztinnen zur gesetzlichen Begrenzung der maximal zulässigen Dienstdauer auf 25 Stunden: "80 Prozent der Kolleginnen haben sich ganz klar dafür ausgesprochen", so der Kurienobmann.(slv) (Forts.)

