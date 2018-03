Sima begrüßt Baustopp in Mochovce!

Stadt Wien seit vielen Jahren aktiv gegen Schrottreaktor unweit der Grenze - über 200.000 Unterschriften aus Wien gegen Fertigbau!

Wien (OTS) - "Spät aber doch, bekommen nun die Mochovce-Betreiber die Rechnung für ihr überhebliches und ignorantes Verhalten präsentiert, wollten sie doch tatsächlich mit einer Uralt-Genehmigung und ohne Beteiligung der Öffentlichkeit den Schrottreaktor unweit von Österreichs Grenze weiterbauen", kommentiert Wiens Umweltstadträtin Ulli Sima den heute bekannt gewordenen Baustopp des slowakischen Atomkraftwerks Mochovce. Die Stadt Wien hat seit vielen Jahren gegen das AKW Mochovce gekämpft, sie hat sich am grenzüberschreitendem UVP-Verfahren beteiligt, über 200.000 Wienerinnen und Wiener haben ebenfalls unterschrieben. Wien hat auch auf EU-Ebene immer wieder gegen den Weiterbau gekämpft. "Das Urteil des Obersten Gerichtshof der Slowakei ist eine deutliche Ohrfeige für die Atomlobby, die all die Warnungen und Bedenken in den Wind geschlagen hat - das Urteil ist ein großer Erfolg der Anti-Atom-Bewegung in ganz Europa", so Sima, die Greenpeace zu ihrem erfolgreichen Engagement gratuliert. Nun müsse die Bundesregierung und auch die EU-Ebene penibel auf die Umsetzung des höchstgerichtlichen Urteils achten.

