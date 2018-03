Korrigierte Neufassung OTS0096: FPÖ-LPO Ragger: Keine Straftäter nach Maria Wörth schicken!

Klares Nein zu Einrichtung unter Deckmantel eines Sozialprojektes

Klagenfurt (OTS) - "Ich habe mich schon als Sozialreferent strikt gegen alle Bestrebungen ausgesprochen, unter dem Deckmantel eines Sozialprojektes Einrichtungen in Kärnten zu schaffen, in denen Rechtsbrecher untergebracht werden. Ein solches Projekt im Fremdenverkehrsort Maria Wörth kommt überhaupt nicht infrage", erklärte der freiheitliche Landesrat LR Mag. Christian Ragger zu entsprechenden Überlegungen. Ragger fordert LHStv. Dr. Beate Prettner auf, die notwendigen Schritte zu setzen.

Eine solche Außenstelle der Justizanstalt Klagenfurt sei nicht notwendig, weil hier nur Straftäter untergebracht sind, die im Falle einer Pflegebedürftigkeit jederzeit bedingt entlassen werden können. Kärnten sollte sich dagegen wehren, dass Schwerkriminelle aus anderen Bundesländern auf diesem Weg nach Kärnten "exportiert" werden.

Ragger erinnerte daran, dass es schon seit Jahren Pläne gäbe, in Maria Wörth ein Pflegeheim zu errichten. "Da habe die früheren Sozialreferentinnen Gabriele Schaunig-Kandut und Nicole Cernic verfehlte Grundsatzbeschlüsse gefasst. Es besteht in Maria Wörth kein Bedarf für ein zweites Pflegeheim. Das sollte auch LHStv. Prettner endlich klar sagen und nicht unwahre Behauptungen aufstellen, ich hätte Überkapazitäten zu geschaffen.

Die geplante Einrichtung für Straftäter in Maria Wörth müsste in Kombination mit einem herkömmlichen Pflegeheim geführt werden und ein solches "Mischprojekt" wäre unhaltbar, so Ragger abschließend.

