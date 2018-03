Nationalratswahl 2013: 1,16 Millionen Wahlberechtigte in Wien

Wien (OTS) - Nach Abschluss des Einspruchs- und Berufungsverfahrens zur Nationalratswahl 2013 liegt nun die endgültige Zahl der Wahlberechtigten vor. In Wien werden bei der Nationalratswahl 2013 1.156.888 Personen wahlberechtigt sein. Die Zahl der Wahlberechtigten teilt sich in 615.872 Frauen und 541.016 Männer. "In Wien werden die Wahlen also von den Frauen entschieden", erklärte die für Wahlen in Wien zuständige Stadträtin Sandra Frauenberger.

Der Weg zum Ergebnis

Unmittelbar nach Schließen der Wahllokale am Wahltag, 17.00 Uhr, werden die Stimmen der einzelnen Wahlsprengel ausgezählt. Danach gibt es ein erstes Zwischenergebnis der einzelnen Bezirkswahlbehörden.

Alle Briefwahlkarten, die rechtzeitig bis zum Schließen des letzten Wahllokales (Sonntag, 29. September 2013, 17.00 Uhr) bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde eingelangt sind, werden am Montag, den 30. September 2013, ab 9.00 Uhr, ausgezählt.

Am Donnerstag, den 3. Oktober 2013, werden in der Landeswahlbehörde die Stimmen der WahlkartenwählerInnen ausgezählt, die in Wahllokalen in anderen Regionalwahlkreisen in Österreich abgegeben wurden. Anschließend liegt ein vorläufiges Endergebnis der Landeswahlbehörde für Wien vor. Die Sitzungen der Landeswahlbehörde finden am 4. und 8. Oktober 2013 statt.

Alle Wiener Wahlergebnisse werden im Internet unter www.wahlen.wien.at veröffentlicht.

33 Mandate werden in drei Ermittlungsverfahren vergeben

In Wien sind 33 der insgesamt 183 Nationalratsmandate zu vergeben. Die Aufteilung der Mandate nach den Regionalwahlkreisen ergibt sich folgendermaßen:

Wien Innen-Süd (3., 4., 5. Bezirk): 3 Mandate

Wien Innen-West (1., 6., 7., 8., 9. Bezirk): 3 Mandate

Wien Innen-Ost (2., 20. Bezirk): 3 Mandate

Wien Süd (10., 11., 12. Bezirk): 7 Mandate

Wien Süd-West (13., 14., 15., 23. Bezirk): 6 Mandate

Wien Nord-West (16., 17., 18., 19. Bezirk): 5 Mandate

Wien Nord (21., 22. Bezirk): 6 Mandate

Die Mandatszuteilung erfolgt in drei Ermittlungsverfahren, wobei auf Landesebene das erste und das zweite abzuwickeln sind. Das dritte Ermittlungsverfahren findet anschließend in der Bundeswahlbehörde (Bundesministerium für Inneres) statt.

Alle Informationen zur Wahl: Wiener Stadtinformationszentrum unter der Telefonnummer 01/525 50 bzw. im Internet unter www.wahlen.wien.at (Schluss) bea

