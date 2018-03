Imagekampagne "Die Landwirtschafft's": LK NÖ lädt zum Pressegespräch

Leistungen der Landwirtschaft werden aufgezeigt

St. Pölten (OTS) - Anlässlich der Imagekampagne "Die Landwirtschafft's", eine Kooperation von Landwirtschaftskammer Niederösterreich, EVN, Niederösterreichische Versicherung und Waldland, lädt die Landwirtschaftskammer Niederösterreich am 27.08. zu einem Pressegespräch. Die Kampagne "Die Landwirtschafft's" ist seit 2009 zu einem Fixpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit der LK NÖ geworden. Aktuell findet der Durchgang heuer mit dem Schwerpunkt "Land & Vielfalt" in TV, Hörfunk, Printmedien und auf Großflächenplakaten statt. Die Partner der Kampagne machen damit gemeinsam auf die Leistungen der Landwirtschaft im Zusammenwirken mit niederösterreichischen Leitbetrieben aufmerksam. Über Details informieren Hermann Schultes, Präsident der Landwirtschaftskammer NÖ, Peter Layr, Vorstandssprecher EVN AG, Agnes Schierhuber, Obfrau Waldviertler Sonderkulturen-Verein, Waldland, sowie Hubert Schultes, Generaldirektor der Niederösterreichische Versicherung AG.

Zeit: Dienstag, 27. August 2013, 11:30 Uhr

Ort: Waldland Spezialitätengeschäft, Petersplatz 11, 1010 Wien

Im Anschluss wird zu einem Mittagessen mit regionalen Schmankerln von Waldland geladen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Zusage unter presse @ lk-noe.at.

