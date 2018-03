Wehsely eröffnet neue Rettungsstation in Simmering

Wien erhält eine der modernsten Leitstellen Europas

Wien (OTS) - Simmering bekommt die neueste Rettungsstation: Wie geplant nimmt die modernste Station der Wiener Berufsrettung (MA 70) nach genau zweijähriger Bauzeit in einem feierlichen Akt im Beisein von amtsführender Stadträtin für Gesundheit und Soziales Sonja Wehsely, Bezirksvorsteherin Renate Angerer und dem Leiter der Wiener Berufsrettung Rainer Gottwald mit heutigem Tag ihren Vollbetrieb auf. Die bisherige Station wird geschlossen und die notfallmedizinische Versorgung im Bezirk nun von der nach den neuesten Standards errichteten Station aus durchgeführt.

Wien wächst - die Rettung ebenfalls

Wien ist einer der am stärksten wachsenden Städte Europas. Die Stadt sorgt daher auch im Rettungswesen vor und ist mit der Modernisierung der Rettungsstation Simmering für die Zukunft gerüstet. "So wird sichergestellt, dass die Berufsrettung weiterhin im Schnitt nur 8-12 Minuten braucht, um an jeden Ort der Stadt zu gelangen", betont Stadträtin Wehsely im Rahmen des Festakts, "ein Spitzenwert in Europa." In medizinischen Notfällen kann somit auch in Zukunft jeder Wienerin und jedem Wiener rasch und professionell geholfen werden.

Einzigartiger Bettenintensivtransporter

Der neue Stützpunkt der Berufsrettung beherbergt neben mehreren Rettungswagen unter anderem auch den in Österreich einzigartigen Bettenintensivtransporter (BIT). "Ohne eine intensivmedizinische Betreuung unterbrechen zu müssen, können wir Patienten mit dem BIT aus dem OP eines Krankenhauses direkt in den OP eines anderen Spitals transportieren", sagt der Leiter der MA 70 Rainer Gottwald. Auch schwer übergewichtige Personen, deren Notfallbehandlungen und Transport die Retter vor immer größere Probleme gestellt haben in den vergangenen Jahren, können mit dem BIT besser versorgt werden. Sollte eine Erweiterung der Gesamtkapazität der Station in den nächsten Jahren notwendig sein, ist dies ohne weitere baulichen Veränderungen möglich.

Die Wiener Berufsrettung zählt mit über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie rund 160.000 jährlichen Einsätzen zu den wesentlichen Säulen des Wiener Gesundheitssystems und genießt international einen hervorragenden Ruf.

