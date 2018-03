Kapsch ersteigert Funkfrequenzen im 450 MHz Bereich

Wien (OTS) - Kapsch CarrierCom hat neun Frequenzblöcke im Bereich 450 MHz ersteigert. Im März hat die RTR-GmbH die Ausschreibungsunterlagen für diese Frequenzen veröffentlicht. Kapsch hat in der Auktion mitgeboten und nach dem anschließenden Ermittlungsverfahren die Frequenzen zur Nutzung bis 31.12.2029 zugeteilt bekommen. "Aufgrund der Eigenschaften dieser Frequenzen sehen wir eine optimale Basis für diverse Anwendungen wie zum Beispiel im Bereich Smart Metering", erklärt Dr. Kari Kapsch, CEO Kapsch CarrierCom.

Das Spektrum im Bereich 450 MHz eignet sich aufgrund der Ausbreitungseigenschaften in diesem Frequenzbereich besonders gut für die Versorgung großer Gebiete. Mit einer geringen Anzahl von Basisstationen lassen sich auch Innenräume von Gebäuden mit einer Datenrate von 1 MB/s erreichen. Technisch gesehen sind das gute Voraussetzungen für Spezialanwendungen wie etwa im Bereich Smart Metering, wo Strom- und Gaszähler in regelmäßigen Abständen Werte an eine zentrale Steuereinheit übermitteln. Die Kapsch Group hat mit Kapsch Smart Energy ein eigenes Tochterunternehmen, das Gesamtlösungen für derartige Anwendungen anbietet. Das 450 MHz-Band ermöglicht somit eine kostengünstige Möglichkeit, die Vorgaben zur flächendeckenden Ausstattung mit Smart Meters zu erfüllen wie sie im Stufenplan der Stromrichtlinie des 3. EU-Binnenmarktpakets gefordert sind. Insgesamt stehen Kapsch nun 2 x 1,94 MHz österreichweit zur Verfügung.

Kapsch CarrierCom ist ein global tätiger Systemintegrator und bietet End-to-End-Telekommunikationslösungen für Mobilfunk- und Festnetzbetreiber, Bahnbetreiber, Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs sowie Unternehmen, die Echtzeit-Asset-Management-Lösungen benötigen. Für Kunden aus der ganzen Welt ist Kapsch CarrierCom ein vertrauenswürdiger Partner. Neben Lösungen für unternehmens- und geschäftskritische Telekommunikation bietet Kapsch CarrierCom ein komplettes End-to-End-Dienstleistungsspektrum. Mit einem starken Fokus auf Innovationen in insgesamt acht Forschungs- und Entwicklungszentren in Europa und Asien und strategisch wichtigen Partnerschaften zählt Kapsch CarrierCom zu den Know-how-Trägern in der Telekom-Industrie. Kapsch CarrierCom ist Teil der Kapsch Group und hat ihren Sitz in Wien.

