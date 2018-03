AVISO: Benefiz-Gartenfest des Wiener Hilfswerks

Sonntag, 8. September 2013, Schottenfeldgasse 29, 1070 Wien. Edith Leyrer & Gerhard Tötschinger als Special Guests.

Wien (OTS) - Es ist wieder soweit: Zum Ausklang des Sommers lädt das Wiener Hilfswerk zum traditionellen Benefiz-Gartenfest in die Schottenfeldgasse 29. Die Teilnahme lohnt sich, denn einerseits kommt die Eintrittsspende bedürftigen Menschen zugute, andererseits kann sich das Programm sehen, hören und schmecken lassen.

BENEFIZ-Gartenfest des Wiener Hilfswerks

Wann: Sonntag, 8. September 2013, 11.00 bis 17.00 Uhr

Wo: Wiener Hilfswerk, Schottenfeldgasse 29, 1070 Wien

- Ökumenischer Gottesdienst mit Musik von der Chorvereinigung Jung-Wien

- Frühschoppen mit dem Jugendblasorchester Orange-Corporation

- Folklore Ensemble Anno 93

- Wiener Hilfswerk Chor

- Knirron & Papp

- Special Guests: Edith Leyrer & Gerhard Tötschinger

- Prominente Überraschungsgäste

- Gegrillte Köstlichkeiten & coole Drinks

Eintrittsspende Erwachsene: Euro 5,- (freier Eintritt für Kinder bis 12 Jahre)

Bei Schlechtwetter findet das Fest im Veranstaltungssaal SkyDome (gleiche Adresse) statt.

Mit den Eintrittsspenden werden bedürftige Menschen in Wien unterstützt.

Informationen via Tel. 01/512 36 61-433 bzw. E-Mail an event @ wiener.hilfswerk.at.

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige Organisation, die im Bereich der mobilen sozialen Dienste, in der Kinderbetreuung sowie im karitativen Bereich tätig ist und Einrichtungen wie Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, sozial betreute Wohnhäuser, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmarkt, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung etc. betreibt. Insgesamt sind mehr als 1.400 haupt-und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen für das Wiener Hilfswerk tätig.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Heiko Nötstaller / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

T: 01 512 36 61 434 / M: 0664 618 97 03 / E: heiko.noetstaller @ wiener.hilfswerk.at

W: www.wiener.hilfswerk.at / f: www.facebook.com/Wiener.Hilfswerk