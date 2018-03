Becher zu AK-Analyse: "Mieterinnen und Mieter müssen entlastet werden"

SPÖ fordert klare Mietzinsbegrenzungen, Wohnbauoffensive und Zweckwidmung der Wohnbauförderungsmittel

Wien (OTS/SK) - Eine aktuelle Analyse der Arbeiterkammer zeigt auf, dass neue MieterInnen in privaten Altbauwohnungen rund 21 Millionen Euro zu viel an Miete bezahlt hätten. Grund dafür seien unzulässige Aufschläge auf den Richtwertmietzins. Ruth Becher, SPÖ-Bereichssprecherin für Wohnen und Bauten, fordert in diesem Zusammenhang rasche Maßnahmen für leistbares Wohnen: "Die Mieterinnen und Mieter müssen entlastet werden. Die AK-Analyse zeigt deutlich, dass die Zuschläge beim Richtwertmietzins klar geregelt und begrenzt werden müssen.", betonte Ruth Becher am Mittwoch im Gespräch mit dem SPÖ-Pressedienst. ****

Weiters wäre die Zweckwidmung der Wohnbauförderungsmittel und der Rückflüsse aus Wohnbauförderungsdarlehen ein wichtiger Schritt, um mehr Mittel für den Wohnungsbau zur Verfügung stellen zu können. Das scheitert derzeit allerdings am Widerstand der ÖVP. Die SPÖ-Bereichssprecherin für Wohnen und Bauten bekräftigte überdies die SPÖ-Forderung nach einer Wohnbauoffensive: "Mit den im aktuellen Konjunkturpaket vorgesehenen 14.000 neuen Wohnungen ist uns bereits ein erster wichtiger Schritt gelungen. Insgesamt wollen wir 25.000 bis 50.000 neue Wohnungen durch geförderten Wohnbau in der nächsten Legislaturperiode schaffen. Das wäre auch ein wichtiger Impuls für billigere Mieten." Weiters sollen Befristungsmöglichkeiten stark eingeschränkt werden. (Schluss) mo/up

