Stronach/Lugar: Österreich braucht Reformen, keinen rot-schwarzen Ehestreit

Verwaltung auf eine zivilisierte Art und Weise abbauen

Wien (OTS) - "Wie am Ende einer Ehe streiten SPÖ und ÖVP nur noch, um sich bei der Nationalratswahl dann eine möglichst gute Ausgangsposition für den Verbleib in der Regierung zu sichern. Der Stillstand, den dieser Streit auslöst, schadet aber den Menschen und dem Land, denn dringend nötige Reformen werden auf die lange Bank geschoben", kritisiert Team Stronach Klubobmann Robert Lugar. "Die Menschen brauchen eine Perspektive! Sie können die ständigen Androhungen neuer Steuern nicht mehr hören, sie wollen, dass endlich eine nachhaltige Verwaltungsreform eingeleitet wird, die geringere Belastungen und mehr Jobs bringt", so Lugar.

"Schuld an der aufgeblähten Verwaltung haben nicht die Staatsbediensteten. Sie sind ein wichtiger Teil der Lösung, da sie mit ihrem Fachwissen in der Lage sind, gemeinsam mit uns an neuen Konzepten zu arbeiten", erklärt Lugar. Aber die historisch gewachsenen Verwaltungsstrukturen wurden nicht an moderne Erfordernisse angepasst. "Schuld an dieser Misere hat die Regierung. Es gibt zu viele und zu komplizierte Gesetze, die verwaltet werden müssen", so der Team Stronach Klubobmann. Er verlangt eine drastische Vereinfachung der Gesetze, "um die Verwaltung auf eine zivilisierte Art und Weise abzubauen."

Eine schlanke und effiziente Verwaltung kostet auch weniger, den Menschen bleibt also mehr Geld, das nahezu direkt in den Konsum geht und damit die österreichische Wirtschaft stärkt. Dies bringe auch mehr Arbeitsplätze. "Denn beim Verwaltungsabbau muss darauf geachtet werden, dass Betroffene nicht plötzlich ohne Arbeit dastehen", mahnt Lugar. "Ihnen muss mit Eignungstests und Umschulungen geholfen werden, den Weg in Berufszweige zu finden, wo es Bedarf gibt!"

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub/Presse

Tel.: ++43 1 401 10/8080

parlamentsklub @ teamstronach.at