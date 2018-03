Ö1-Wirtschaftsmagazin "Saldo" am 23.8.: Unternehmensberaterin Antonella Mei-Pochtler im Interview

Wien (OTS) - "Mehr Lob für die Wohlstandsmotoren" lautet der Titel eines Gesprächs, das Barbara Battisti zum Abschluss der "Saldo"-Sommerinterviews zur Zukunft Österreichs mit der Unternehmensberaterin Antonella Mei-Pochtler geführt hat - zu hören am Freitag, 23. August um 9.44 Uhr in Ö1.

Antonella Mei-Pochtler hat sich als erfolgreiche Top-Managerin mit internationaler Erfahrung etabliert: Geboren in Rom, hat sie in Deutschland, Italien und Frankreich Wirtschaftswissenschaften studiert und in den USA gearbeitet. Heute ist sie Geschäftsführerin und Wien-Chefin der weltweit tätigen Beratungsfirma Boston Consulting Group. Im Gespräch mit Barbara Battisti erklärt Mei-Pochtler, wem Österreich seinen Wohlstand zu verdanken hat und wo Politik sowie Wirtschaft handeln müssen, damit das Land auch in den kommenden Jahrzehnten wettbewerbsfähig bleibt: Die Wohlstandsmotoren der heimischen Wirtschaft sind, ihrer Meinung nach, jene mittelständischen Unternehmen, die auch international aktiv und erfolgreich sind. Durch sie sei Österreich besser durch die Wirtschaftskrise gekommen, als andere Länder, sagt Mei-Pochtler. Damit das so bleibt, brauche Österreich Steuergesetze, die Leistung belohnen, mehr Flexibilität in der Verwaltung und bundesweit eine bessere Anbindung ans Internet - denn Wettbewerb finde heute über globale Netzwerke statt. Und Österreich muss für hochqualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland wieder attraktiv werden -fremdenfeindliche Stimmen wirken da abschreckend, warnt Unternehmensberaterin Antonella Mei-Pochtler.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Eva Krepelka

Tel.: 01/50101/18175

eva.krepelka @ orf.at