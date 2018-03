DLA PIPER berät Bridgepoint beim Erwerb der Flexitallic Group

Wien (OTS) - Die internationale Anwaltskanzlei DLA Piper hat die britische Private-Equity Gesellschaft Bridgepoint Advisers Group Limited aus wettbewerbsrechtlicher Sicht nach österreichischem Recht im Zusammenhang mit dem Erwerb der französischen Flexitallic Group beraten.

Im Zuge der Transaktion, die in Österreich noch von der Bundeswettbewerbsbehörde genehmigt werden musste, erwarb Bridgepoint über eine neu gegründete Gesellschaft eine indirekte Mehrheitsbeteiligung an Flexitallic. Das Team von DLA Piper unter der Federführung von Kartellrechtsexperte Priv.-Doz. Dr. Florian Schuhmacher übernahm die wettbewerbsrechtliche Beratung und begleitete die behördliche Anmeldung. "Wir freuen uns mit unserer Mandantin Bridgepoint über den erfolgreichen Abschluss des Verfahrens und die Genehmigung des Zusammenschlusses in Österreich", sagt Schuhmacher.

Bridgepoint Advisers Group Limited ist eine internationale Private-Equity Gesellschaft mit Sitz in London, die sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung marktführender mittelständischer Unternehmen in Europa spezialisiert hat. Bis zum heutigen Tag hat Bridgepoint mehr als 12 Milliarden Euro an Kapital von globalen Investoren eingesetzt.

Die Flexitallic Group hat sich von einem französischen Produzenten von Dichtungen für den Energie-, Öl- und Chemiesektor zu einem weltweiten Erzeuger von Dichtungslösungen entwickelt. Die Gruppe betreibt operative Geschäfte in den USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, den Vereinten Arabischen Emiraten, China, Saudi Arabien, Kasachstan und Mexiko und beschäftigt weltweit etwa 1200 Mitarbeiter.

Zum Team von DLA Piper gehörten neben Priv.-Doz. Dr. Schuhmacher auch Managing-Partnerin Dr. Claudine Vartian und Mag. Georg Muntean.

Über DLA Piper

DLA Piper ist eine der weltweit größten und führenden Anwaltskanzleien. Mit 4.200 Juristen in mehr als 30 Ländern in Europa, Asien, Australien dem Nahen Osten sowie Nord- und Zentralamerika bietet DLA Piper ein umfassendes Rechtsberatungsangebot. In Österreich ist die Kanzlei durch DLA Piper Weiss-Tessbach mit einem Büro in Wien (etwa 60 Juristen) vertreten.

Weiterführende Informationen: www.dlapiper.com/austria

Rückfragen & Kontakt:

Nikolaus Pjeta

YIELD Public Relations OG

Tel.: +43 676 948 4012

n.pjeta @ yield.at